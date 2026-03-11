Explosion à l'ambassade américaine d'Oslo : la police norvégienne annonce l'arrestation de trois frères d'origine irakienne

Trois jours après l'explosion ayant visé une entrée de l'ambassade des Etats-Unis à Oslo, dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars, la police norvégienne a annoncé, ce mercredi, l'arrestation de trois suspects. Il s'agit d'un trio, tous frères d'origine irakienne, a-t-elle précisé.

Une avancée majeure dans l’enquête norvégienne. Trois frères d’origine irakienne ont été interpellés ce mercredi par la police d’Oslo (Norvège). Ces derniers sont suspectés d’avoir perpétré un «attentat terroriste à la bombe» contre l'ambassade des États-Unis dans la nuit de samedi à dimanche.

Âgés d'une vingtaine d'années, les trois hommes ont tous été arrêtés ce mercredi à Oslo, l'un étant soupçonné d'avoir déposé l'engin explosif à l'ambassade, et les deux autres de complicité, a précisé la police d'Oslo, qui n'a pas exclu de nouvelles arrestations.

«Nous travaillons toujours sur plusieurs hypothèses. L'une d'elles est que cela puisse être une opération commanditée par un acteur étatique», a déclaré un responsable de la police, Christian Hatlo, lors d'une conférence de presse.

«C'est assez naturel compte tenu de la cible (l'ambassade américaine, NDLR) et de la situation sécuritaire dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui», a-t-il ajouté. Par ailleurs, la police n’exclut pas des liens avec des «réseaux criminels».

Un attentat dans un contexte de guerre

En effet, dans leur rapport annuel d'évaluation des menaces publié le mois dernier, les services de sécurité intérieure (PST) affirmaient que l'Iran, considéré comme l'une des principales menaces contre le royaume scandinave, pourrait s'appuyer sur «des acteurs par procuration», notamment des «réseaux criminels».

Pour rappel, l’attentat perpétré contre l’ambassade des Etats-Unis à Oslo est survenu dans la nuit de samedi 8 mars à dimanche 9 mars. L’explosion avait endommagé une entrée de l'ambassade provoquant de légers dégâts matériels mais sans faire de blessés.

Un attentat sur fond de guerre au Moyen-Orient, où des frappes israélo-américaines visent l'Iran depuis fin février, Téhéran répondant par des tirs de missiles et de drones contre plusieurs pays de la région.