Le procès d’Oumar N. pour viol et actes de torture sur Mégane en 2023 s'ouvre ce mercredi

Le procès d’Oumar N. suspecté du viol et d'actes de tortures sur Mégane en 2023, s'ouvrira à la cour d’assises de Coutances ce mercredi.

Le procès d'un monstre. Oumar N., suspecté de viol avec actes de torture sur Mégane en 2023 à Cherbourg, va être jugé à partir de ce mercredi 11 mars par la cour d'assises de Coutances. Le jeune homme risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Selon le récit de la victime, rapporté à CNEWS par une source policière à l'époque des faits, l'homme s’était introduit au domicile de Mégane le 4 août 2023, l’avait saisie par le cou puis l'avait frappée plusieurs fois au visage et sur le corps. Il l’avait ensuite violée plusieurs fois notamment avec un manche à balai.

La jeune femme avait eu le colon et l’intestin grêle perforés en plusieurs endroits. Elle présentait aussi un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique. Après plusieurs semaines entre la vie et la mort, Mégane, 29 ans à l'époque, était sortie du coma, le mercredi 6 septembre 2023.

Un homme craint par les habitants du quartier

A l'époque des faits, les équipes de CNEWS s'étaient rendues sur le lieu des faits pour recueillir les témoignages des habitants. Au fil des réponses, un constat s'était imposé : Oumar N. était craint par les habitants de son quartier.

«Il avait une façon de dévisager les femmes, c'était sournois, un peu comme si on était de la viande», avait témoigné une première habitante.

D'autres avaient évoqué son comportement dangereux, listant des incendies, des dégradations et des violences. «Sa copine a été retrouvée bâillonnée dans l'appartement, il lui tapait dessus, sa mère aussi», avait déclaré d'autres habitants.

À seulement 18 ans en 2023, Oumar N. avait déjà été condamné à cinq reprises par le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour des faits d’atteinte aux biens et de violences.

Il était également connu de la justice pour des faits de nature sexuelle. «Une procédure de viol sur mineur initiée en 2019 a été classée sans suite par le parquet en 2020, au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée. Et une procédure d’agression sexuelle à l’encontre de sa sœur est actuellement en cours d’enquête, sans qu’il ne soit possible à ce stade de déterminer si ces faits sont ou non établis», indiquait dans un communiqué le parquet de Coutances après le crime, rapporte Le Figaro.