Municipales 2026 : divisée et faute d'ancrage local, la macronie mise sur les alliances

Les élections ressemblent souvent à un conseil de classe pour l’exécutif. Très chahuté dans l’opinion, le camp présidentiel sera-t-il sévèrement sanctionné par les électeurs lors des municipales des 15 et 22 mars ?

Les électeurs vont-ils punir l’exécutif ? A chaque élection, les majorités présidentielles redoutent un vote sanction. Emmanuel Macron et son clan en ont déjà fait les frais lors des européennes de 2024, reste à savoir si ce sera aussi le cas lors des municipales.

Depuis la dissolution de juin 2024, l’exécutif repose sur plusieurs composantes : Renaissance et ses alliés Horizons et MoDem. Toutefois, comme l’a rappelé le politologue Luc Gras à CNEWS, «ce que l’on appelle aujourd’hui les macronistes est extrêmement morcelé».

Ces derniers mois, Emmanuel Macron a dû en effet composer avec l'éloignement de certains de ses plus anciens alliés. Parmi eux, Gabriel Attal, mais aussi Edouard Philippe qui a déjà les yeux rivés vers l’après-Macron et la présidentielle de 2027.

Les macronistes se tournent vers la droite

Autre élément à noter : Renaissance «est très peu implanté localement et ne risque pas de perdre grand-chose», a précisé Luc Gras. «L’enjeu est bien plus important pour certaines figures de l’exécutif comme François Bayrou (Pau) et Edouard Philippe (Le Havre)».

De plus, «Renaissance n’a pas cherché cette fois-ci à s’implanter. Le parti avait échoué en 2020 dans cette stratégie donc il y a renoncé et s’est tourné vers des alliances». En effet, dans de nombreuses communes françaises, le centre s’est allié aux Républicains pour tenter d’obtenir des sièges de conseillers municipaux, voire quelques mairies.

A l’heure actuelle, «LR est beaucoup plus implanté au niveau municipal que les partis du socle commun, bien qu’Horizons ait un certain nombre d’élus» a ajouté le politologue, ironisant : «même s’ils sont presque tous venus des Républicains».

Ainsi, l’exécutif pourrait maintenir son relatif ancrage local via ses alliances avec la droite et ainsi participer à la gouvernance de certaines grandes villes françaises.