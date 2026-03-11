Municipales à Paris : ce que proposent les candidats pour les usagers du périphérique

Entre limitation de la vitesse, transformation en boulevard urbain et poursuite de sa couverture, les candidats à la mairie de Paris ont dévoilé leurs mesures pour le périphérique. Un sujet qui met en lumière de nombreux désaccords.

Depuis son ouverture en 1973, le périphérique parisien a vu sa vitesse maximale autorisée baisser régulièrement : de 90 km/h à 80 km/h en 1993, puis à 70 km/h en 2014, avant d'être abaissée à 50 km/h le 1er octobre 2024.

A quelques jours du premier tour des municipales, les candidats ont détaillé leurs mesures concernant le périphérique. Si certains défendent le maintien de cette limitation, notamment pour des raisons écologiques, d’autres promettent, en cas de victoire, de relever la vitesse ou de la moduler.

Considéré comme une source de nuisances, notamment sonores, le périphérique pourrait aussi faire l'objet de nouveaux projets de couverture, voire d'une transformation plus profonde.

Pierre-Yves Bournazel

Dans son programme, Pierre-Yves Bournazel a dénoncé «le dogmatisme» de la municipalité sortante au sujet du périphérique. Le candidat Horizons-Renaissance propose ainsi la mise en place d’une vitesse évolutive, «grâce à un réseau de capteurs», afin d’adapter la vitesse sur le périphérique «au trafic et aux horaires».

Aux heures de pointe, la limitation resterait fixée à 50 km/h. En cas de circulation fluide, elle pourrait remonter à 70 km/h. En cas de victoire le 22 mars, Pierre-Yves Bournazel prévoit une «transformation progressive» du périphérique, avec la couverture de cinq kilomètres supplémentaires d’ici à 2035, afin de réduire les nuisances. Ce projet serait appuyé par le déploiement de capteurs acoustiques de type «méduses» aux abords des grands axes.

© Programme Pierre-Yves Bournazel

Le candidat a promis d’engager «des études et des opérations autour de la porte d’Orléans, de Brancion, de la Chapelle, d’Aubervilliers, de Saint-Cloud et des Lilas.

Sophia Chikirou

La tête de liste de La France insoumise prévoit, en cas d’élection, l’organisation d’une concertation sur l’avenir du boulevard périphérique. L’objectif de Sophia Chikirou étant d’engager sa transformation, progressive, en boulevard urbain.

Cette transformation devrait s’accompagner de dispositifs de réduction des nuisances, ainsi que de l’installation ou du renforcement de murs antibruit.

La députée de Paris ambitionne de réduire la place de la voiture dans la capitale, par le développement notamment de mobilités alternatives, telles que le vélo et les transports publics.

Rachida Dati

L’actuelle maire du 7e arrondissement de la capitale propose de rétablir les 70 km/h sur le boulevard périphérique, après «la pose d’enrobés phoniques», des revêtements censés réduire fortement les nuisances sonores.

En effet, Rachida Dati entend, en cas d’élection, «contrôler davantage les nuisances automobiles», par la pose de ces revêtements pour les artères les plus fréquentées, y compris le boulevard périphérique.

Emmanuel Grégoire

Pour Emmanuel Grégoire, le maintien des 50 km/h sur le périphérique s’impose comme une mesure de santé publique. Le candidat de la gauche unie, hors LFI, propose de transformer le périphérique en «boulevard urbain», en laissant plus de place aux transports en commun, au covoiturage, à la nature et à terme aux vélos. En cas de victoire, le député de Paris engagera la «métamorphose» de certains tronçons, comme la porte de Gentilly. Un changement, marqué par l’installation d’un passage piéton, dont le coût est estimé entre 10 et 15 millions d’euros.

Les Ecologistes, alliés d’Emmanuel Grégoire, prévoient la transformation des portes de Paris en «places du Grand Paris». Celles-ci seraient reliées par «une ceinture verte, culturelle et sportive». Dans certains secteurs, la vitesse pourrait même être abaissée à 30 km/h.

Sarah Knafo

A l'inverse d’Emmanuel Grégoire, Sarah Knafo se dit favorable à un retour à 80 km/h, la limitation d’avant 2014. «La limite à 50km/h a été imposée pour des raisons idéologiques. Elle a eu de lourdes conséquences», a dénoncé l’eurodéputée dans son programme.

Thierry Mariani

Le candidat du Rassemblement national veut lui aussi revenir sur la limitation à 50 km/h sur le périphérique. Thierry Mariani propose d’adapter la vitesse en fonction des heures de la journée, allant jusqu’à 90 km/h la nuit.

Le député européen défend aussi la poursuite de la couverture du périphérique, «à hauteur de plusieurs kilomètres par an».