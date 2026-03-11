Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce jeudi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé, à nouveau, le département de la Haute-Corse en vigilance jaune «orages» pour la journée de jeudi 12 mars.

Une après-midi orageuse sur l'île de Beauté. Le département de la Haute-Corse est visé, une nouvelle fois, par une vigilance jaune «orages» pour la journée du jeudi 12 mars entre midi et 18 h.

@Météo-France

Pour Météo-France, le reste de l'Hexagone sera plutôt calme avec une journée en vert, sauf pour le département de la Manche qui est, lui , concerné par une vigilance jaune pour risque de «vents violents».