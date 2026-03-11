Retour de la neige : couvrez-vous dans ces départements où des flocons devraient tomber ce week-end

Après un redoux plus que bienvenu en ce début de mois de mars, les températures vont à nouveau chuter en fin de semaine. Météo-France prévoit de la neige dans de nombreux départements du sud-est.

Fini le temps printanier, l’hiver s’impose à nouveau. Ce week-end des 14 et 15 mars va être marqué par le retour de la neige dans les départements du sud-est. En effet, après un redoux de quelques jours, Météo-France prévoit une baisse des températures.

© Météo-France

Ainsi, selon ses prévisions, l’agence météorologique prévoit des chutes de neige dans l’ensemble des six départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), c’est-à-dire : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes, le Var et le Vaucluse.

Par ailleurs, les flocons sont également attendus dans huit départements de l’est de la région Auvergne-Rhône-Alpes : l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Sur le reste du pays, des perturbations pluvieuses sont attendues tout le week-end mais également dans la journée du lundi 16 mars.

Du côté des températures, Météo-France prévoit une chute pouvant aller jusqu’à 10°C. Toutefois, le redoux devrait se réinstaller progressivement au cours de la semaine prochaine.