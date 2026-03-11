SkyDefender : quel est ce «dôme» de défense anti-aérienne imaginé par les Français de Thales ?

Dans un contexte de guerres aux portes de l'Europe et alors que le Moyen-Orient s'embrase, l'entreprise française Thales a dévoilé ce mercredi 11 mars son nouveau dôme de défense aérienne nommé SkyDefender.

La France elle aussi bientôt protégée par un dôme ? Alors que la guerre au Proche-Orient fait rage depuis une dizaine de jours, l'Hexagone compte se renforcer militairement.

L'entreprise Thales a annoncé ce mercredi 11 mars le lancement d’un dôme de défense anti-aérienne nommé SkyDefender. Ce dernier suit un principe similaire aux systèmes Iron Dome en Israël et Golden Dome aux États-Unis.

Un dôme capable de détecter des missiles jusqu'à 5.000 km

Le dôme SkyDefender est capable de détecter les potentielles menaces aériennes, à quelques kilomètres seulement, comme les drones, et jusqu’à 5.000 km pour des missiles balistiques. Le dispositif offre ainsi un système d’alerte précoce.

Le système du dôme allie des radars terrestres, des capteurs infrarouges installés sur des satellites en orbite géostationnaire et des moyens de neutralisation des menaces (roquettes, missiles et autres munitions).

«Disponible dès aujourd'hui»

SkyDefender s’intègre donc aux défenses déjà existantes de l’armée française : «Thales fournit un système éprouvé au combat, facile à intégrer et disponible dès maintenant», assure Hervé Dammann, directeur général adjoint chargé des systèmes terrestres et aériens de Thales, dans un communiqué.