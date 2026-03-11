Sous-marin : quel est le salaire du commandant, le plus haut gradé à bord ?

Dans la Marine française, le commandant d'un sous-marin est l'officier le plus haut gradé à bord. Sa rémunération évolue au cours de sa carrière.

Être aux commandes d’un sous-marin de la Marine nationale française n’est pas un poste comme les autres. Pour cause : le commandant d'un submersible doit notamment posséder un fort leadership, de solides compétences techniques et un véritable sens des responsabilités.

Pour pouvoir prétendre à diriger un sous-marin et son équipage, il faut d'abord atteindre le grade de capitaine de frégate. Ce qui nécessite d'avoir gravi de nombreux échelons au sein de l'Armée française pendant une période allant de 15 à 20 ans.

Le salaire du commandant est basé sur la grille indiciaire militaire avec une partie fixe (de 3.593,63 € brut à 4.809,56 € brut, selon l'ancienneté) à laquelle s’ajoutent plusieurs primes.

entre quinze et vingt ans d'ancienneté

Ces dernières sont nombreuses et variées (prime de navigation, prime nucléaire, prime de commandement...) et permettent d'ajouter, au salaire de base, de plusieurs centaines à plus de 2.000 euros par mois.

Le salaire mensuel d’un commandant de sous-marin français varierait donc entre 5.000 € et 8.000€ net par mois.

Enfin, ce poste stratégique bénéficie également de divers avantages propres au métier de militaire (logement à prix avantageux, retraite plus tôt, soins médicaux pris en charge etc...).