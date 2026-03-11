Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce jeudi

Dans son dernier bulletin émis la veille à 16h, Météo-France a placé un département en vigilance jaune pour des risques de vents violents ce jeudi 12 mars.

Prudence. La Manche a été placée en vigilance jaune pour des risques de vents violents concernant la journée du jeudi 12 mars. Des rafales atteignant les 80 km/h sont notamment attendues du côté de Cherbourg-Octeville, selon les prévisions de Météo-France.

@Météo-France

La vigilance jaune ne sera mise en place qu'à partir de 22h puisque c'est dans la nuit de jeudi à vendredi que les plus fortes rafales sont attendues dans la Manche.

Après un début du mois de mars marqué par un temps ensoleillé et des températures printanières, le froid et la pluie font leur retour en cette fin de semaine sur une grande partie de l'Hexagone.

Vous pouvez retrouver toutes les dernières informations concernant les vigilances météorologiques ici.