Grèce : le musée des Beaux-Arts de Bordeaux prête un tableau d’Eugène Delacroix datant de 1826

La France a prêté à la Grèce un tableau d’Eugène Delacroix illustrant la chute de Missolonghi, l’un des épisodes les plus emblématiques de la guerre d’indépendance grecque, ont annoncé samedi des responsables.

Il ira se faire observer chez les Grecs. Un tableau d'Eugène Delacroix, intitulé «La Grèce sur les ruines de Missolonghi» a été prêté par le musée des Beaux-Arts de Bordeaux au musée archéologique de Missolonghi pour une exposition qui se tiendra d'avril à novembre au pays des Hellènes.

L'oeuvre en question a été réalisée en 1826, soit quelques mois à peine après la fin du siège de Missolonghi, l'un des épisodes les plus sanglants de la guerre de 1821-1830.

MISSOLONGHI, Une ville assiégée dès 1822 par les ottomans

Assiégée à plusieurs reprises par les Ottomans à partir de 1822, la ville de Missolonghi a attiré l'attention de l'Europe sur la lutte grecque, en particulier après que le poète britannique dénommé Lord Byron y a perdu la vie, en 1824.

«Aujourd'hui encore, le mouvement philhellène porte toujours le sacrifice de Missolonghi dans sa conscience collective», a ainsi rappelé Lina Mendoni, la ministre grecque de la Culture, lors d'une conférence de presse dans cette ville de l'ouest du pays.

A Paris, une station de métro, Botzaris, rend hommage au chef souliote Márkos Bótsaris, tombé lors de la campagne de Missolonghi. Elle est desservie par la ligne 7bis, et se situe dans le 19e arrondissement.