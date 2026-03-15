Loyers impayés : tout ce qui pourrait changer en 2027

Un décret prévoit d'importantes modifications concernant les loyers impayés. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2027 et il vaut mieux être au courant.

Du nouveau est à venir au sujet des loyers impayés. Un nouveau décret, publié le 12 février dernier, annonce une évolution des critères permettant de reconnaître un loyer impayé.

Il devrait modifier la manière de détecter et de traiter cette fraude, notamment par l’intermédiaire des aides au logement.

Actuellement, selon les Caisses d’allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA), un locataire est considéré en situation d’impayé lorsque la dette est égale à deux mois de loyer, charges comprises, après déduction des aides au logement.

Avec ce nouveau décret, un impayé sera caractérisé lorsque la dette dépasse la somme de 450 euros, ou si le locataire a accumulé trois mois de défaut de paiement.

«Lorsqu’un locataire perçoit une aide personnelle au logement et qu’une situation d’impayé de loyers est établie, le propriétaire du logement est tenu d’avertir la CAF ou la MSA», rappelle le site Service-Public.

Du changement dans le versement des aPL

Lorsque le propriétaire engage cette procédure, le décret confirme que «lorsque l’aide personnelle au logement est versée au locataire (...), la CAF ou la MSA doit proposer au propriétaire de percevoir directement le versement de l’aide», afin de combler les pertes causées par la dette du locataire.

À partir du 1er janvier 2027, les APL seront maintenues, même en cas de difficultés de paiement. Elles ne pourront être suspendues que sur décision de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).

Cette dernière se base sur deux critères : la reconnaissance ou non de la mauvaise foi du locataire, ou l’existence de troubles de jouissance causés par celui-ci, comme des nuisances sonores ou d’autres dégradations.