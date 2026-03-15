Municipales 2026 : à Bordeaux, le maire écologiste sortant Pierre Hurmic en tête juste devant Thomas Cazenave et Philippe Dessertine

Le maire écologiste sortant de Bordeaux, Pierre Hurmic, est arrivé en tête du premier tour des élections municipales avec 27,7% des suffrages. Il devance de peu l’ancien ministre macroniste Thomas Cazenave (25%) et le candidat «surprise», Philippe Dessertine (19,9%).

Malgré une campagne en dents de scie, le maire écologiste sortant Pierre Hurmic est arrivé en tête à Bordeaux, ce dimanche 15 mars, avec 27,7% des suffrages. Il a vu son avance dans les sondages fondre comme neige au soleil, son principal concurrent, l'ex-ministre Thomas Cazenave, ayant obtenu 25% des suffrages, selon les dernières estimations.

Une triangulaire avec Philippe Dessertine, lui aussi qualifié pour le second tour avec 19,9% des suffrages, pourrait rebattre les cartes dimanche prochain. Le candidat sans étiquette a déjà exclu cette semaine de faire alliance avec le député Renaissance Thomas Cazenave, qui mène la liste d'union de la droite et du centre, et auquel il fait directement concurrence.

En l'état, aucun autre candidat ne serait en position de se maintenir au second tour, le candidat de LFI, Nordine Raymond, étant quatrième avec 9,6% des suffrages exprimés, devant la députée européenne Rassemblement national Julie Rechagneux qui obtiendrait 7% des voix, selon les dernières estimations.

L'ancien candidat à l'élection présidentielle Philippe Poutou, en lice pour le NPA-L'Anticapitaliste, se situe en sixième position avec 5,4%.