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Municipales 2026 : dans quels départements la participation a-t-elle été la plus forte et la moins forte à midi ?

L'Ille-et-Vilaine, avec un taux de participation de 14,17% à midi, s'est également faite une place dans le Top 5 des pires élèves. [© Loic VENANCE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que le taux de participation pour le premier tour des élections municipales s'est élevé à 19,37% à midi dans le pays, certains départements se distinguent avec des mobilisations plus fortes ou, à l'inverse, beaucoup plus faibles.

Une première radiographie du pays. Six ans après une élection marquée par l'épidémie de Covid-19, les Français votent, ce dimanche 15 mars, pour le premier tour des municipales. Un scrutin où la participation est scrutée de près, alors qu'elle était au plus bas en 2020 en raison de la pandémie.

Pour ce premier tour des municipales 2026, la participation est estimée à 19,37% en France métropolitaine à midi, selon le ministère de l’Intérieur. Un chiffre en  très légère hausse par rapport à 2020, où elle était à 18,38%.

Dans le détail, le pourcentage de votants à la mi-journée s'élève davantage dans certains des départements de la moitié sud de l'Hexagone. À commencer par la Corse. Si la Haute-Corse a un taux de participation de près de 25%, la Corse-du-Sud est le seul département à dépasser les 30% (30,34%). 

Elle est suivie de près par l'Aude (28,52%), puis les Alpes-de-Haute-Provence (28,45%), la Corrèze (28,32%) et enfin la Haute-Marne (27,50%). 

La Seine-Saint-Denis, lanterne rouge

A l'inverse, avec 10,16% de participation à midi, la Seine-Saint-Denis se classe en queue de peloton. Mais ses voisins d'Île-de-France ne se sont pas non plus montrés très nombreux aux bureaux de vote au cours de la matinée. 

Les Yvelines (12,13%), les Hauts-de-Seine (13,75%) et Paris (13,89%) font également partie de ceux, qui pour le moment, se sont les moins mobilisés. 

Sur le même sujet Municipales 2026 : 48,7 millions d'électeurs, 358.000 Européens votants... Les chiffres fous de l'élection Lire

Quant à l'Ille-et-Vilaine, avec un taux de participation de 14,17% à midi, elle s'est également faite une place parmi les cinq départements où la mobilisation a été la plus faible.

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