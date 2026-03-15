Municipales 2026 : Edouard Philippe largement en tête au premier tour au Havre

Le maire sortant Edouard Philippe a terminé en tête au premier tour des élections municipales au Havre (Seine-Maritime). Le président du parti Horizons récolterait 43,8% des voix face au candidat communiste Jean-Paul Lecoq (35%).

L'ancien Premier ministre en bonne posture. Ce dimanche, Edouard Philippe, maire sortant du Havre, a récolté 43,8% des voix au premier tour des élections municipales. Le président du parti Horizons devance le candidat communiste Jean-Paul Lecoq, qui récolterait 33% des suffrages. Derrière, la liste UDR-RN, portée par Franck Keller, serait créditée de 15% des voix.

Edouard Philippe, qui a fait de sa réélection dans la cité portuaire un prérequis de sa campagne présidentielle, réalise sensiblement le même score au premier tour qu'en 2020.

La crainte «d'un retour en arrière»

En réaction, le maire sortant a déclaré aborder le second tour «avec humilité». «Je prends au sérieux, les électeurs et la démocratie», a-t-il déclaré, craignant «un retour en arrière» marqué par «un retour du Parti communiste» à la tête du Havre.

Municipales 2026 au Havre : «J’aborde le 2e tour avec humilité», déclare Édouard Philippe, en tête au premier tour



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Édouard Philippe «a réussi à mobiliser son électorat» mais «on a une réserve de voix extraordinaire» et «une semaine pour mobiliser suffisamment de gens pour faire en sorte que ce qui est difficile, mais pas impossible, devienne une réalité», a réagi Jean-Paul Lecoq, soutenu par le PS et les Ecologistes.

Les principaux dirigeants de LFI ont d'ores et déjà exprimé leur volonté de fusionner avec Jean-Paul Lecoq alors que leur candidate, Charlotte Boulogne, non qualifiée pour le deuxième tour, est nettement distancée.