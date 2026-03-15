Le maire sortant (SE) Stéphane Beaudet a été réélu dimanche dès le premier tour à Evry-Courcouronnes avec 57,21% des voix, dépassant largement la députée de l'Essonne Farida Amrani (LFI) qui nourrissait l'espoir d'offrir aux Insoumis leur première ville-préfecture, selon des résultats publiés par la mairie.
Elle a obtenu 29,8% des voix, tandis que le candidat EELV-PS Julien Monier a recueilli 9,53% et le divers Freddy Nsonde 3,45% des voix. En 2024, soutenue par le Nouveau Front populaire, Farida Amrani avait battu l'actuel maire au second tour des législatives avec 56,33% des voix à Evry.
Ville populaire, métissée et jeune (près d'un quart de la population a moins de 30 ans), Evry-Courcouronnes était "l'une des chances les plus sérieuses de gagner une préfecture pour La France insoumise" selon Manuel Bompard, coordinateur national de LFI.
La liste conduite par le député LFI Aly Diouara, 39 ans, est arrivée en tête du premier tour dimanche à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), avec 38% des suffrages exprimés.
Deux autres listes se sont qualifiées pour le second tour: la liste divers gauche emmenée par le socialiste Oumarou Doucouré (35,42%) et celle conduite par la communiste Nadia Chahboune (21,82%), investie par le maire sortant, Gilles Poux, qui rend l'écharpe après trois décennies de mandat.
Ces trois candidats sont originaires de la cité des 4.000, un des quartiers populaires emblématiques de la ville de Seine-Saint-Denis.
Municipales 2026 : «L’histoire de notre ville se joue dès cette semaine», insiste Benoît Payan, en tête à Marseille au premier tour
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Rachida Dati, également candidate à la mairie de Paris, a été réélue dès le premier tour dans le VIIe arrondissement avec 58,77% des voix, selon les résultats complets communiqués dimanche par le ministère de l'Intérieur.
Maire du VIIe depuis 2008, Mme Dati est arrivée largement en tête devant Anne-Flore Rouillon, candidate de la gauche unie hors LFI (14,95%) et le candidat d'extrême droite soutenu par Reconquête Arthur Paris (10,90%).
La liste LFI-PCF a remporté 50,77% des voix à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, gagnant dès le premier tour la seconde ville d'Ile-de-France derrière Paris, face au maire socialiste sortant qui a obtenu près de 33% des suffrages.
Bastion historique du communisme municipal tombé dans les mains du PS en 2020, Saint-Denis, depuis sa fusion avec Pierrefitte-sur-Seine, totalise environ 150.000 habitants.
L'ancien ministre LR Jean Leonetti, maire d'Antibes depuis 1995, a été réélu pour un sixième mandat dimanche dès le premier tour des municipales avec 66,64% des voix.
Il devance le candidat RN Hugo Muriel (18,20%), la tête d'une liste PS-PCF Michèle Muratore (9,64%) et le candidat LFI-écologistes Adrien Nouet (5,51%).
La liste de La France Insoumise à Nantes a proposé dimanche une "fusion technique" pour le second tour à la maire PS sortante Johanna Rolland, en tête du scrutin mais talonnée par le candidat de la droite et du centre, selon les résultats provisoires.
LFI annonce vouloir ainsi "faire barrage" à la droite et constituer un "front antifasciste", dans un communiqué publié sur X. Sans citer LFI dans ses premières déclarations, la maire sortante a de son côté appelé "toutes les forces de gauche écologistes et humanistes" à se mobiliser au second tour.
Le candidat Rassemblement national à Nîmes, le député européen Julien Sanchez, est arrivé en tête au premier tour des municipales dimanche avec 30,39% des suffrages, devançant de 163 voix le candidat de gauche Vincent Bouget (30,05), selon les chiffres de la préfecture.
Le candidat Les Républicains Franck Proust, premier adjoint dans l'équipe sortante, est distancé à 19,55%, mais il devance l'ex-premier adjoint LR entré en dissidence Julien Plantier, crédité de 15,55%. Le candidat LFI Pascal Dupretz est éliminé avec 4,46% des voix.
Municipales 2026 : «C’est une grande soirée pour La France insoumise», estime Manon Aubry
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Du fond du cœur, un immense MERCI aux Parisiennes et aux Parisiens pour leur confiance ! 🙏
Ensemble, nous portons avec combativité et sincérité un projet clair d'alternance pour Paris.
Aujourd'hui, les Parisiens ont fait le choix courageux de voter avec leur cœur et pour des… pic.twitter.com/a1XBpqSt5a
— PierreYves Bournazel (@pybournazel) March 15, 2026
Deux ans après avoir perdu son siège de député, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan a été élu dimanche maire de Yerres (Essonne) avec 79,84% des voix, selon son équipe de campagne, alors que seule une liste menée par LFI s'était présentée face à lui.
Le patron de Debout La France, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il serait candidat pour la quatrième fois à la présidentielle, avait été maire de 1995 à 2017.
Il avait cédé son siège à son adjoint Olivier Clodong en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Ce dernier avait été largement réélu en 2020, et a soutenu M. Dupont-Aignan en 2026.
Chers amis,
La Reconquête de nos communes est d’ores et déjà un succès.
J’ai le plaisir de vous annoncer que Reconquête! a remporté dès le premier tour plus d’une centaine de mairies partout en France.
Je félicite les cadres de notre mouvement qui ont travaillé sans relâche… pic.twitter.com/btAK3zDruR
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 15, 2026
Au coude-à-coude avec Jean-Michel Aulas à Lyon, le maire écologiste Grégory Doucet a salué dimanche la "dynamique" de sa liste au premier tour des municipales, promettant qu'"on ne l'arrêtera(it) pas".
"Le résultat de ce soir déjoue tous les pronostics", a déclaré Grégory Doucet, longtemps donné par les sondages largement derrière l'ancien président de l'Olympique Lyonnais.
"Nous avons fait une campagne de terrain, de proximité, d'écoute, une campagne sérieuse et responsable (...) C'est ce travail que reconnaissent les résultats de ce soir, ce n'est pas qu'un résultat, c'est une dynamique, et cette dynamique, non, on ne l'arrêtera pas".
Le maire d'Angers Christophe Béchu (Horizons), en ballotage très favorable dimanche avec 49,48% des voix à l'issue du premier tour, devrait facilement être reconduit à la tête de la ville qu'il avait arrachée à la gauche en 2014 après 37 ans de mandat socialiste.
Dimanche prochain, l'ancien ministre de la Transition écologique affrontera en duel l'écologiste Romain Laveau qui emmenait une liste "union de la gauche", sans LFI. M. Laveau a recueilli 28,71% des voix et le candidat LFI, l'eurodéputé Arash Saeidi, 8,20%.
La liste présentée par le Rassemblement national a obtenu moins de 8% des suffrages et ne pourra pas prendre pied au conseil municipal, dont il était absent.
Le candidat LR Julien Bony, à la tête d'une liste de droite et du centre, a créé la surprise à Clermont-Ferrand en arrivant en tête lors du premier tour des élections municipales dimanche, dans ce bastion socialiste depuis la Libération.
Selon les résultats définitifs transmis par la préfecture, M. Bony a recueilli 33,95% des voix contre 29,99% à son adversaire, le maire sortant PS Olivier Bianchi, tandis que la députée LFI Marianne Maximi obtient 17,01% des suffrages.
Municipales à Nice : «Ce soir les Niçois nous ont mis très largement en tête (...). Les Niçois veulent l'alternance. Le temps du changement est venu», lance Éric Ciotti
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Municipales 2026 à Menton : «Le score que nous venons de réaliser à Menton m’honore», déclare Louis Sarkozy, arrivé en troisième position au premier tour à Menton.
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Municipales à Nice : «C'est un résultat qui nous oblige», admet Christian Estrosi, après les résultats du premier tour
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Laurent Cathala, 80 ans, maire de Créteil depuis 1977 et qui brigue un neuvième mandat, est arrivé largement en tête dimanche au premier tour des élections municipales avec 45,02% des voix, selon des chiffres publiés par la mairie.
Trois autres listes se sont qualifiées au deuxième tour: la liste LFI menée par Abdoulbar Djaffar (18,85%), celle de l'UDI Sylvain Thezard (16,90%) et celle du divers droite Thierry Hebbrecht (12,03%).
Le maire sortant de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol (PS) a annoncé dimanche être arrivé largement en tête lors du premier tour des élections municipales devant Marine Caron (Horizons), selon des résultats partiels.
"Sur 52 bureaux sur 60, le RN fait 13,1%, LFI 14%, Marine Caron 24%, et nous sommes à 45,5%" a déclaré M. Mayer-Rossignol dans une déclaration à la presse. "Je suis très heureux de ce score" qui "s'explique par notre bilan", a-t-il ajouté.
La liste LFI-PCF est largement en tête dimanche soir à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), où elle affronte notamment celle du maire socialiste sortant Mathieu Hanotin, et est même en passe de ravir dès le premier tour la deuxième plus grande ville d'Ile-de-France derrière Paris.
Selon les résultats de 40 bureaux sur 62, le candidat Insoumis Bally Bagayoko est crédité de 50,99% des voix contre 32,53% pour Mathieu Hanotin, et 7,04% pour Elsa Marcel, la candidate de Révolution permanente (extrême gauche).
Jean-Luc Mélenchon s'est félicité dimanche d'une "percée historique" de son mouvement La France insoumise aux municipales, en position de remporter des villes ou de jouer les arbitres au second tour.
Louant dans un message sur X une "magnifique percée", le leader LFI a cité parmi les conquêtes possibles "Lille, Roubaix, Limoges, Saint-Denis (et) Toulouse". LFI "travaille pour former un front unique et mettre en échec la droite et l'extrême droite", a ajouté Jean-Luc Mélenchon, appelant les "coalitions de la gauche traditionnelle" à saisir "la main tendue", en vue du second tour, alors que les éventuelles alliances ou dissensions entre socialistes et Insoumis pourraient faire basculer plusieurs villes.
Une stratégie et un projet ont correspondu à un état du pays et de ses attentes populaires. Ils ont permis à la France Insoumise d’effectuer une magnifique percée dans les élections municipales. Tous les types de villes sont concernés. Les insoumis peuvent l'emporter à Lille,…
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 15, 2026
Municipale 2026 à Lyon : «Chez nos adversaires, l’accord de la honte est en train de se mettre en place», déplore Jean-Michel Aulas, arrivé en tête au premier tour à Lyon
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La tête de liste Insoumise à Paris, Sophia Chikirou, a indiqué dimanche "attendre (l')appel" de son adversaire socialiste Emmanuel Grégoire, arrivé en tête au premier tour pour "faire un front antifasciste" au second tour, c'est-à-dire une fusion, faute de quoi elle maintiendra ses listes LFI dans la capitale.
"Nous sommes déterminés à repartir en campagne pour le second tour. Nous allons battre le pavé et dire à tous les Parisiens: +Oui, il y aura des élus Insoumis au Conseil de Paris+", a prévenu celle qui est créditée d'environ 13% des suffrages selon plusieurs sondages, loin derrière Emmanuel Grégoire, arrivé en tête avec environ 37%
Les électeurs de Tourcoing nous ont placés très largement en tête lors de ce premier tour des élections municipales, avec 47,64% des suffrages exprimés.
Je les remercie très sincèrement.
Ce vote massif et populaire en faveur de @DorianeBecue et de moi-même est un signe de…
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 15, 2026
Le jeune député RN Bryan Masson a été élu dès le premier tour à Cagnes-sur-mer, quatrième ville la plus peuplée des Alpes-Maritimes, mettant fin au règne du maire LR Louis Nègre, qui briguait un septième mandat.
Député de la circonscription depuis 2022, réélu dès le premier tour en 2024, M. Masson, 29 ans, a remporté 50,21% des voix, loin devant M. Nègre, 79 ans, qui n'a réuni que 33,70% des voix, et une liste d'union de la gauche (8,11%).
Municipale à Marseille : «Une nouvelle page de l'histoire de Marseille s'écrit en ce moment. Dimanche prochain, je serai votre maire», promet Franck Allisio
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Municipale à Paris : «Rachida Dati est la seule à être en position de réaliser cette alternance (à Paris)», assure Agnès Evren, sénatrice et porte-parole des Républicains
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Municipale 2026 à Perpignan : «Le vote des Perpignanais traduit une forte adhésion à la qualité de notre projet et la reconnaissance de notre travail», rapporte Louis Aliot, réélu maire à Perpignan
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Municipale à Paris : «La division nous affaiblit. Ce soir, une nouvelle élection commence», lance Rachida Dati, après les résultats du premier tour
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Le socialiste Michaël Delafosse est largement en tête du premier tour des municipales à Montpellier, selon une estimation Ipsos-BVA-Cesi Ecole d'ingénieurs, parue dimanche.
Le maire sortant totalise 32,8% selon cette estimation pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat-LCP, devançant Nathalie Oziol (LFI, 16,0%) et l'homme d'affaires Mohed Altrad (11,2%).
La candidate LFI à Lyon Anaïs Belouassa-Cherifi a dit dimanche être prête à une "fusion technique" de sa liste et de celle du maire écologiste sortant Grégory Doucet pour battre Jean-Michel Aulas, adoubé par la droite et le centre-droit.
"Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités, nous sommes prêts à aller discuter et nous sommes prêts bien sûr à garder notre ville à gauche", a déclaré la députée insoumise sur BFM Lyon. Selon des premières estimations de sondages, Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas sont au coude à coude autour de 37% et Anaïs Belouassa-Cherifi en troisième position autour de 10%.
La liste soutenue à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) par l'ancien maire LR Patrick Balkany, sous le coup d'une peine d'inéligibilité, est en passe d'être balayée par la maire sortante DVD Agnès Pottier-Dumas, selon des résultats provisoires publiés par la mairie sur Facebook.
Avec 7,4% des suffrages à 21H40, la liste menée par Mounia Inoughi, qui devait s'appeler "Générations Balkany" mais a dû être renommée "Mounia pour Levallois", s'incline face à la maire sortante, réélue au premier tour avec 51,72% des voix.
Le maire LR de Cannes David Lisnard, président de l'association des maires de France et candidat à la prochaine élection présidentielle, a annoncé dimanche soir avoir été réélu pour un troisième mandat avec "plus de 81% des voix".
Confronté à une liste du Rassemblement national et une liste d'union de la gauche, David Lisnard fait presque aussi bien que son score fleuve de 88% au premier tour en 2020.
Le socialiste André Laignel, maire d'Issoudun (Indre) depuis 1977, est devancé par une liste transpartisane au premier tour des élections municipales, selon les résultats officiels.
Âge de 83 ans et élu dès le premier tour en 2014 et 2020, André Laignel a obtenu 39,71% des suffrages exprimés, derrière la liste transpartisane portée par Julien Dubot, en tête avec 45,77% des voix. La liste divers droite arrive en troisième position avec 11,48% des voix, préfigurant une possible triangulaire.
La légende du rugby français, Serge Blanco, a viré très légèrement en tête du premier tour des municipales à Biarritz dimanche, devant la maire sortante LR Maider Arosteguy.
Pour sa première campagne électorale, l'ancien arrière du XV de France et du Biarritz olympique a recueilli 26,68% des suffrages, contre 26,60% à Mme Arosteguy. Trois autres listes sont susceptibles de se maintenir au second tour dans cette ville balnéaire huppée de 25.000 habitants.
Le socialiste François Cuillandre, maire de Brest depuis 2001, est devancé par la droite au premier tour des municipales, et risque d'avoir besoin d'une alliance avec La France insoumise (LFI) pour son éventuelle réélection.
François Cuillandre, 71 ans, a obtenu seulement 23,8% des suffrages exprimés, derrière Stéphane Roudaut (divers droite), en tête avec 30,24% des voix. La liste LFI arrive en troisième position avec 15,39% des voix, devant la liste Rassemblement national (11,12%), préfigurant une possible quadrangulaire.
Municipale 2026 à Béziers : «Le Rassemblement national fait moins de 10% à Béziers, ça lui apprendra à venir se présenter dans une terre comme Béziers», lance Robert Ménard, élu à Béziers
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Le maire sortant d'Hayange (Moselle) Fabien Engelmann (RN), 46 ans, qui dirige depuis 2014 cette ville de plus de 15.000 habitants, a été réélu dimanche au premier tour avec 72,96% des voix, pour son troisième mandat.
Il devance Nathalie Ambrosin-Chini (divers gauche, 23,31% des voix) et Anne-Catherine Levecque (soutenue par le Parti des Travailleurs, 3,72%).
Hayange est la deuxième commune de Lorraine dont la mairie sera gérée pour ce mandat par le RN, avec Nomexy, un bourg de 1.900 habitants près d'Epinal (Vosges).
Municipale à Paris : «La droite et l'extrême-droite peuvent gagner à Paris. Dimanche prochain sera un rendez-vous pour l'histoire», lance Emmanuel Grégoire, après les résultats du premier tour
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Le maire écologiste sortant de Bordeaux, Pierre Hurmic, est arrivé en tête du premier tour des élections municipales ce dimanche avec 27,7% des suffrages. Il devance de peu l’ancien ministre macroniste Thomas Cazenave (25%) et le candidat «surprise», Philippe Dessertine (19,9%).
Retrouvez plus d'informations ici.
L'ancienne maire socialiste de Strasbourg Catherine Trautmann ressort en tête du premier tour des municipales à Strasbourg, où la sortante écologiste Jeanne Barseghian n'arrive qu'en troisième position derrière le LR Jean-Philippe Vetter, selon les estimations.
Selon une estimation Ipsos BVA Cesi Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN, Catherine Trautmann obtient 25,1% des voix devant Jean-Philippe Vetter (23%) et Jeanne Barseghian (18,8%). Une quatrième liste, celle du candidat LFI Florian Kobryn qui a obtenu 11,8% des voix, pourrait se maintenir au second tour.
Selon l’estimation Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio, Catherine Trautmann obtient 25,7% devant Jean-Philippe Vetter (24,8%) et Jeanne Barseghian (19,3%). Florian Kobryn obtient 12,5% des voix.
La maire sortante de Nantes Johanna Rolland (Parti socialiste), qui mène une liste d'union de la gauche hors-LFI, est en tête du premier tour des municipales, talonnée de près dimanche par le candidat de la droite et du centre Foulques Chombart de Lauwe (Les Républicains), selon une estimation.
Selon cette estimation Ipsos BVA Cesi Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP, Mme Rolland est créditée de 35% des voix, contre 33,1% des voix à son principal opposant. Une triangulaire se profile avec la qualification du candidat Insoumis William Aucant, qui obtiendrait 12% des voix.
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Selon une estimation OpinionWay pour CNEWS, Jean-Michel Aulas (LR, Renaissance, Horizons, Modem et UDI) et Grégory Doucet (gauche unie) arrivent ex-aequo avec 37% des voix. Suivis de la liste d'Anaïs Bellouassa-Cherifi (LFI) avec 10% des voix.
Retrouvez plus d'informations ici.
Selon les estimations OpinionWay, Emmanuel Grégoire (gauche unie) devance largement Rachida Dati (LR) avec 38,3% des voix contre 24,5%. La liste de Sophia Chikirou (LFI) obtient 11,5% des suffrages suivie de Pierre-Yves Bournazel, Renaissance, (11%) et Sarah Knafo, Reconquête, (10,6%).
Municipales 2026 : «100 maires Renaissance ont déjà été élus dès le premier tour», se félicite Gabriel Attal
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Le président de la métropole de Limoges, Guillaume Guérin (Les Républicains), est arrivé en tête du premier tour des municipales à Limoges, juste devant le candidat insoumis Damien Maudet, et loin devant son rival à droite, le maire sortant Emile Roger Lombertie.
Guillaume Guérin a remporté 27,34% des voix contre seulement 10,05% pour Emile Roger Lombertie, tout juste en mesure de se maintenir au second tour.
À gauche, M. Maudet, deuxième avec 24,86% et soutenu par les Écologistes, devance nettement Thierry Miguel (16,92%), soutenu par le PS, le PCF et Place publique. C'est un score historiquement bas pour le Parti socialiste qui a dirigé cette ville de 130.000 habitants de 1912 à 2014.
Le maire sortant ex-LR et aujourd’hui sans étiquette, Jean-Luc Moudenc, est arrivé en tête du premier tour des élections municipales à Toulouse avec 38,8% des suffrages. Il devance les deux listes de gauche, qui pourraient, en cas d’alliance, l’emporter au second tour.
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Le candidat RN Yann Traiteur, étudiant en sciences politiques et membre du Rassemblement national de la jeunesse, a été élu dimanche avec 50,31% des voix à Nomexy (Vosges), commune de 1.900 habitants proche d'Epinal. Il a rassemblé 400 voix, soit cinq de plus que la maire sortante, Martine Boulliat.
Jusqu'à présent en Lorraine, seule la commune d'Hayange (Moselle) est dirigée par le RN, avec Fabien Engelmann.
Le maire sortant de gauche Benoît Payan et le candidat du Rassemblement national Franck Allisio sortent au coude-à-coude en tête du premier tour des municipales à Marseille dimanche, avec une possible quadrangulaire en vue pour le second tour avec Sébastien Delogu (La France insoumise) et Martine Vassal (Les Républicains), selon des estimations.
Selon une estimation OpinionWay pour CNEWS, la liste de Benoît Payan (gauche unie) a requis 37,8% des voix devant la liste de Franck Allisio (RN) avec 33,7%.
Dans l'estimation, Sébastien Delogu (12,5%) et Martine Vassal (12,1%) sont distancés mais qualifiés, avant de possibles accords ou retraits entre les deux tours.
Retrouvez plus de précisions ici.
Le patron du Parti socialiste Olivier Faure affirme que les socialistes sont en tête dans plusieurs villes, dont Paris, Marseille et Toulouse, et que La France insoumise "n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire" face à l'extrême droite.
"A Paris, à Marseille, à Toulouse, Nantes, Rennes, Rouen, Montpellier, Nancy, Lille, Villeurbanne, Le Mans, Saint-Étienne, Amiens, Avignon, Blois, Dijon, Saint-Denis et tant d'autres, nous sommes en tête et en mesure de l'emporter au second tour", a affirmé le premier secrétaire du PS dans une allocution.
Répétant qu'il n'y aura "pas d'accord national entre le PS et LFI au second tour", il a estimé que Jean-Luc Mélenchon n'avait "pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire et de barrer la route à l'extrême droite", et a demandé "aux socialistes de rassembler dans la clarté et de veiller au respect de nos principes et de nos valeurs".
Municipales 2026 : «Il n'y aura pas d'accord national entre le PS et LFI. Je demande aux socialistes de veiller au respect de nos principes et à nos valeurs», lance Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste
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Le député RN Christophe Barthès arrive dimanche soir légèrement en tête des municipales à Carcassonne avec 27,33% des voix devant trois autres listes en capacité de se maintenir au second tour, selon des résultats provisoires.
M. Barthès devancerait de peu la liste d'union de la gauche menée par le premier secrétaire fédéral du PS, Alix Soler-Alcaraz, créditée de 26,93% des voix et celle de François Mourad (DVD), ancien directeur de cabinet du maire sortant, à 25,54%.
Le maire sortant, Gérard Larrat (DVD), 84 ans, recueillerait 14,06%, ce qui ferait de sa liste la quatrième à pouvoir se maintenir dans la ville mondialement célèbre pour sa citadelle classée à l'Unesco.
Eric Ciotti, candidat de l'Union des droites et du RN, est largement devant son frère ennemi, le maire sortant Christian Estrosi (Horizons), au premier tour des élections municipales dimanche, selon des estimations.
Eric Ciotti a emporté 41,9% des voix, contre 31% pour M. Estrosi, d'après Ipsos BVA Cesi Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN. Juliette Chesnel-Le Roux, tête d'une liste PS-PCF-écologistes, serait à 12,2%, selon cette source.
Une autre estimation, Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio, place M. Ciotti à 42,5% et M. Estrosi à 31,6%.
Retrouvez plus d'informations ici.
L'ancien Premier ministre François Bayrou a annoncé dimanche être en tête du premier tour des municipales à Pau, dont il est le maire depuis 2014.
Après dépouillement de près de 90% des bulletins, l'édile centriste obtient environ 34% des voix contre près de 26,5% pour son principal adversaire, le socialiste Jérôme Marbot.
Seule une autre candidate est en mesure de se maintenir au second tour, celle du Rassemblement national, Margaux Taillefer, qui avec 16% des suffrages exprimés fait plus que doubler le score du parti d'extrême droite en 2020.
Municipales 2026 : «La droite est plus que jamais la première force politique locale, la droite fait mieux que résister», se félicite Bruno Retailleau
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Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, a annoncé sa victoire dès le premier tour des élections municipales à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), ville communiste depuis 30 ans, qu'il dirige depuis un an.
La liste menée par Fabien Roussel, 56 ans, a réalisé 51,06%, a-t-il annoncé depuis cette cité thermale de 16.000 habitants proche de Valenciennes. Il devance Eric Renaud (divers gauche), qui a récolté 26,09% des voix, et le candidat soutenu par le Rassemblement national, Eric Castelain (22,85%).
Municipales 2026 : «Je pense qu’il y a une droite des élites qui est complètement coupée de la droite des terroirs qui partage les idées du RN», lance Julien Odoul
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Municipales 2026 au Havre : «J’aborde le 2e tour avec humilité», déclare Édouard Philippe, en tête au premier tour
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André Santini (UDI), maire sortant d'Issy-les-Moulineaux à la tête de la ville depuis 1980, est largement en tête au premier tour des élections municipales avec 43,4% des voix selon des résultats provisoires publiés par la mairie, mais sera contraint à un second tour.
André Santini, 85 ans, qui a mené sa campagne depuis l'hôpital où il est soigné depuis octobre à la suite d'une chute, devra pour la première fois depuis sa première élection en février 1980 faire face à deux listes d'opposition au second tour: l'une emmenée par Mathieu Morel (Union de la gauche) qui a récolté 22,1% des suffrages et l'autre par Martine Vessière (DVD) qui talonne ce dernier, avec 21% des voix, toujours selon ces résultats provisoires actualisés vers 20H30.
Municipales 2026 : «Face à la macronie en voie de disparition, l'alternative est entre l'extrême droite et nous (LFI). Nous sommes prêts à cette bataille. C'est au peuple français de prendre sa part à cette bataille», lance Manuel Bompard
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Steeve Briois, maire sortant RN de Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), le fief électoral de Marine Le Pen, a été largement réélu dimanche au premier tour des municipales avec 78% des voix, faisant encore mieux que son score de 2020, selon des résultats provisoires.
Il devance une liste d'union de la gauche sans LFI menée par Ines Taourit (PS), qui a rassemblé 19% des voix. En 2020, face à l'écologiste Marine Tondelier, Steeve Briois était aussi passé dès le premier tour avec 74,2% des suffrages.
David Rachline, ancien poids lourd du Rassemblement national handicapé par une série d'affaires judiciaires, a annoncé dimanche soir avoir été réélu à Fréjus (Var) pour un troisième mandat avec 51,33% des voix.
Citant les scores de ses adversaires dans une allocution devant ses partisans et la presse, l'avocat centriste Emmanuel Bonnemain, opposant le plus actif au conseil municipal, obtient selon lui 29,94% des voix, l'entrepreneur Martial Cerrutti, soutenu par LR 11,61% et Christine Romano, retraitée de la poste adoubée par toutes les forces de gauche 5,23%.
La candidate socialiste Nathalie Appéré arriverait en tête au premier tour des municipales à Rennes (Ille-et-Vilaine) avec 33,3% des suffrages. Les listes macroniste et LFI-NPA seraient au coude-à-coude derrière Nathalie Appéré, selon une estimation Ipsos BVA Cesi.
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La patronne des Ecologistes Marine Tondelier a appelé dimanche soir à "éliminer la droite et l'extrême droite" au second tour des municipales, contestant le choix de Raphaël Glucksmann, le dirigeant de Place publique, qui refuse toute alliance avec La France insoumise. "Au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine (..) Et je sais qui éliminer au deuxième tour, c'est la droite et l'extrême droite", a-t-elle dit sur TF1.
"Je pense qu'à vouloir être toujours au-dessus de la mêlée, on finit par être hors-sol", a-t-elle ajouté en direction de Raphaël Glucksmann. "J'ai toujours détesté des gens qui, depuis Paris, vont dicter à toutes leurs têtes de liste en France quoi faire et en l'occurrence leur dicter une consigne qui risque de faire que les villes de gauche basculent à droite et que les villes de droite ne basculent pas à gauche", a-t-elle ajouté.
La candidate du Rassemblement national Laure Lavalette sort en tête du premier tour des élections municipales à Toulon dimanche avec entre 39,4% et 42% des voix selon des estimations, devant la maire sortante Josée Massi (divers droite), dans une ville où la gauche ne sera pas au second tour.
Selon les estimations de l'Ipsos BVA Cesi Ecole d'ingérnieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP, de Ifop-Fiducial pour TF1-LCI et SudRadio et d'Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, Mme Lavalette aurait entre 9 et 14 points d'avance sur Josée Massi. Une autre liste de droite, menée par le sénateur LR Michel Bonnus, serait qualifiée, avec plus de 16% des voix. Dans l'attente d'éventuels accord, ces deux listes de droite semblent avoir plus de réserves de voix que le RN, notamment en l'absence de la gauche au second tour.
Municipales 2026 : «Le RN tend la main aux listes de droite sincères et à tous ceux qui refusent l'extrême gauche et le macronisme», affirme Jordan Bardella
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Le maire sortant divers gauche de Saint-Paul à La Réunion, Emmanuel Séraphin, est arrivé en tête au premier tour des élections municipales avec 47,16% des voix, devançant son adversaire divers droite Cyrille Melchior à 34,17%, selon les résultats définitifs.
L'autre candidat de droite, Didier Robert, obtient 11,17% des voix dans la deuxième commune de La Réunion, où plusieurs poids lourds de la politique locale s'affrontaient.
Jean-François Copé, maire sortant LR de Meaux (Seine-et-Marne), a revendiqué auprès de l'AFP une nette victoire dimanche au premier tour des élections municipales, avec 63,45% des suffrages exprimés.
Il s'agit de la sixième victoire consécutive au premier tour pour l'ex-patron de la droite française depuis sa première élection à Meaux en 1995.
Le successeur de Martine Aubry à la mairie de Lille, Arnaud Deslandes (PS), est donné dans un mouchoir de poche avec sa concurrente LFI Lahouaria Addouche au premier tour des municipales dimanche, selon des estimations, ce qui place les écologistes en position d'arbitre.
Arnaud Deslandes a récolté 26% des voix contre 25% pour Lahouaria Addouche, selon les estimations d'Elabe pour BFMTV, RMC et Le Figaro et d'Ipsos BVA Cesi Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN. Une autre estimation, de Toluna Harris Interactive pour M6 et RTL, les donne à égalité parfaite avec 27,5%.
D'après Elabe, l'écologiste Stéphane Baly récolte 17,1%.
La maire sortante écologiste de Besançon, Anne Vignot, serait assez loin derrière le candidat LR Ludovic Fagaut à l'issue du premier tour des municipales, dans cette ville dirigée par la gauche de manière quasi ininterrompue depuis plus d'un siècle, selon une estimation Ipsos BVA Cesi Ecole Ingénieurs publiée dimanche soir.
Anne Vignot, candidate d'une alliance Ecologistes-PS-PCF, obtiendrait 33,6% des voix, derrière Ludovic Fagaut, soutenu par le MoDem. Serait également qualifiée la candidate LFI Séverine Véziès, selon cette enquête réalisée pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN. Séverine Véziès avait indiqué qu'entre les deux tours elle tendrait la main à Mme Vignot, cette dernière entendant examiner cette proposition "sous conditions".
La maire sortante écologiste de Poitiers Léonore Moncond'huy arrive en tête avec 28,3% des voix, mais six listes peuvent potentiellement se maintenir au second tour, selon une estimation Toluna Harris Interactive pour M6 et RTL.
Elle devance Anthony Brottier (23,6%), ancien macroniste aujourd'hui sans étiquette et classé au centre gauche, l'Insoumis allié aux communistes Bertrand Geay (12,5%) et le candidat investi par le PS François Blanchard (11,5%). Le candidat du RN et de l'Union des Droites Charles Rangheard est crédité de 10,5% et la candidate Renaissance Lucile Parnaudeau 10%.
Le président autonomiste du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, est largement devant ses concurrents au premier tour des élections municipales dimanche avec 35,1% des voix, quatre listes étant en position de se maintenir, selon une estimation Ipsos BVA Cesi Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.
Julien Morganti, qui mène une coalition regroupant cinq sensibilités de la gauche à la droite en passant par des autonomistes, arrive en deuxième position (25,4%), puis le candidat du RN et du parti nationaliste identitaire Mossa Palatina Nicolas Battini (16.9%) et, enfin, Jean-Martin Mondoloni avec sa coalition regroupant notamment la droite et le parti radical de gauche (11%).
Raphaël Glucksmann, le dirigeant de Place publique, a réaffirmé dimanche dans un communiqué, qu'il n'y aurait pas de candidat Place publique dans des listes de gauche où figurerait La France insoumise au second tour des municipales.
"Aucun candidat ne pourra se prévaloir d’un soutien de Place publique sur une liste à laquelle participerait La France insoumise", explique l'eurodéputé, pour qui "la volonté de gagner ne peut justifier de renoncer à ce que nous sommes politiquement". Il précise toutefois que face à l'extrême droite, "lorsque nous ne sommes pas en position de l’emporter, nous appelons au retrait au profit de la liste la mieux placée pour la battre".
Les candidat communiste Vincent Bouget (PCF/PS/Ecologistes) et Rassemblement national Julien Sanchez sont au coude-à-coude à Nîmes avec 30,5% des voix, selon une estimation Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio.
Le candidat LR Franck Proust est distancé à 19,5% mais devance le divers droite Julien Plantier à 15%. Le candidat LFI Pascal Dupretz est éliminé avec 4,5% des voix.
Édouard Philippe est arrivé dimanche largement en tête au premier tour de l'élection municipale au Havre, avec un score autour de 43%, devant le candidat (PCF) Jean-Paul Lecoq, autour de 33%, et celui de l'UDR et du RN Franck Keller, autour de 15%, selon des résultats provisoires.
Le maire sortant du Havre et président du parti Horizons, qui a fait de sa réélection dans la cité portuaire un prérequis de sa campagne présidentielle, réalise sensiblement le même score au premier tour qu'en 2020.
L'Insoumis David Guiraud arrive très largement en tête au premier tour (46,5%) des élections municipales à Roubaix (Nord), l'une des principales chances de victoire pour LFI, selon une estimation Ifop-Fiducial pour TF1-LCI et Sud Radio.
Municipales 2026 à Roubaix : «Il y a beaucoup d’espoirs dans cette ville de Roubaix, les gens ont envie que ça change», assure David Guiraud, en tête au premier tour à Roubaix
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Le député LFI flirterait avec la victoire au premier tour, loin devant la liste du maire sortant Alexandre Garcin (Divers droite, 20,3%), la liste divers gauche de Karim Amrouni (16,7%) et la candidate du RN Céline Sayah (12,2%). Selon cette estimation, le premier tour a été marqué par une faible participation (36,4%).
La maire sortante divers droite de Calais Natacha Bouchart est réélue dès le premier tour avec 59,5% des voix, selon une estimation Ipsos bva CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN
Elle devance le candidat RN Marc de Fleurian qui obtient 27,5% des voix, selon cette estimation.
Le maire sortant de Perpignan, Louis Aliot (Rassemblement national), serait réélu dès le premier tour des municipales dimanche, avec 51,4% des voix, selon une estimation Ipsos BVA Cesi Ecole d’ingénieurs publiée à 20h00.
Après avoir enregistré le ralliement de l'ancien maire de droite Jean-Marc Pujol, Louis Aliot, maire depuis 2020, devance très largement Agnès Langevine, candidate Place Publique investie par le PS et créditée de seulement 15,8% à la deuxième place, selon cette estimation réalisée pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.
Il est 18 heures : les bureaux de vote ferment dans la plupart des communes de France. Mais il est toujours possible de voter jusqu'à 19 heures dans certaines villes et jusqu'à 20 heures dans les grandes métropoles.
L'ancienne ministre socialiste des Outre-mer Ericka Bareigts a annoncé dimanche sa réélection dès le 1er tour des élections municipales à Saint-Denis, le chef-lieu de La Réunion, recueillant plus de 60% des voix selon des résultats partiels.
"Je voudrais remercier les électeurs qui nous ont fait confiance de façon aussi nette (...). C'est le résultat d'un travail énorme que nous faisons depuis des années", a-t-elle déclaré aux journalistes à son arrivée à son QG de campagne. Opposée à huit candidats, Ericka Bareigts, élue la première fois en 2020, bénéficiait d'une union de la gauche derrière sa candidature.
À 17 heures, selon les chiffres délivrés par la préfecture de région, 44,01% des Parisiens inscrit sur les listes électorales se sont déplacés dans les bureaux de votre dans le cadre du scrutin pour élire les conseillers de Paris.
Le taux de participation au premier tour des municipales s'est établi dimanche à 48,90% à 17h en France métropolitaine, en hausse de 10 points par rapport à 2020, année du Covid, mais en baisse de près de 6 points par rapport au scrutin de 2014 à la même heure, a indiqué le ministère de l'Intérieur.
#Municipales2026 I Taux de participation à 17h en France hexagonale : 48,90%.
🗳 En 2020, à la même heure, le taux de participation était de 38,77%.
📲 Pour en savoir plus ⤵️https://t.co/r2riFMiXlEpic.twitter.com/bWPMTn5pDN
— Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) March 15, 2026
Lors du premier tour des municipales de 2020, qui s'était déroulé durant l'épidémie de Covid, le taux de participation à 17h avait atteint 38,77%. En 2014, le taux de participation s'était situé à 54,72% à 17h, en léger recul par rapport au premier tour du scrutin municipal de 2008 qui était de 56,25%.
A voté 🗳️
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— Marine Tondelier (@marinetondelier) March 15, 2026
A voté 🗳️ pic.twitter.com/YoxNiXt979
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A voté !
Merci à tous nos compatriotes qui veillent au bon déroulement de ce moment démocratique important. Notre démocratie vit par l’engagement de chacune et de chacun.
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Municipales 2026 : puis-je voter en cas d’oubli de ma carte électorale ? https://t.co/Lzhvjk0sIK
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Ce dimanche midi, pour le premier tour des élections municipales, le taux de participation s'élève à 19,37%, contre 18,38% en 2020, selon les estimations du ministère de l'Intérieur.
Après les bureaux de vote de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion et de Mayotte, les bureaux de vote de la France métropolitaine ont ouvert leurs portes à leur tour.
Ils fermeront ensuite ce dimanche soir, à 20h.