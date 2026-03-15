Evry-Courcouronnes : le maire sortant Stéphane Beaudet réélu avec 57,21% des voix, espoir déçu pour l'Insoumise Farida Amrani

Le maire sortant (SE) Stéphane Beaudet a été réélu dimanche dès le premier tour à Evry-Courcouronnes avec 57,21% des voix, dépassant largement la députée de l'Essonne Farida Amrani (LFI) qui nourrissait l'espoir d'offrir aux Insoumis leur première ville-préfecture, selon des résultats publiés par la mairie.

Elle a obtenu 29,8% des voix, tandis que le candidat EELV-PS Julien Monier a recueilli 9,53% et le divers Freddy Nsonde 3,45% des voix. En 2024, soutenue par le Nouveau Front populaire, Farida Amrani avait battu l'actuel maire au second tour des législatives avec 56,33% des voix à Evry.

Ville populaire, métissée et jeune (près d'un quart de la population a moins de 30 ans), Evry-Courcouronnes était "l'une des chances les plus sérieuses de gagner une préfecture pour La France insoumise" selon Manuel Bompard, coordinateur national de LFI.