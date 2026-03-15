Municipales 2026 : la participation s’élève à 19,37% à midi, en très légère hausse par rapport aux élections de 2020

Alors que les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8h en France métropolitaine pour le premier tour des élections municipales, la participation à midi connaît une très légère hausse par rapport à la même heure, il y a six ans.

Un taux de participation à la hausse aux municipales de 2026. Selon un communiqué de presse du ministère de l’Intérieur, ce chiffre à 12h était de 19,37% pour le premier tour du scrutin en France métropolitaine.

Les citoyens étaient donc un peu plus nombreux à se rendre aux urnes par rapport à 2020, dont le taux de participation était de 18,38% à la même heure. Pour rappel, le scrutin s’était déroulé pendant la période du Covid-19.

En tête des départements ayant le plus voté à midi, il y a la Corse-du-Sud avec 30,34% ou encore l’Aude avec 28,52% et les Alpes-de-Haute-Provence avec 28,45%. En parallèle, ceux ayant enregistré le moins de participation sont la Seine-Saint-Denis avec 10,16% ou encore les Yvelines avec 12,13% et les Hauts-de-Seine avec 13,75%.

48,7 millions d'électeurs

En 2014, le taux de participation général au premier tour était de 23,16%, taux comparable à celui du premier tour des municipales de 2008 qui était de 23%, selon les données du ministère.

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 8h en France métropolitaine pour le premier tour des élections municipales, dernier scrutin majeur avant la présidentielle de 2027.

Quelque 48,7 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales, dont 358.000 ressortissants de l'Union européenne. En raison du décalage horaire, le vote a déjà démarré en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et à Mayotte.

Le scrutin, dont le second tour se tiendra le 22 mars, vise à élire pour six ans les conseillers municipaux dans quelque 35.000 communes, ces derniers étant ensuite amenés à désigner parmi eux leur futur maire.