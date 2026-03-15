Municipales 2026 : le cadre de vie et la sécurité en tête des préoccupations des Français, selon notre sondage

Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce dimanche 15 mars, le cadre de vie et la sécurité sont en tête des préoccupations des votants à l’occasion du premier tour des élections municipales.

Alors que le premier tour des élections municipales a été marqué par une abstention conséquente, les sondés qui se sont déplacés dans les bureaux de vote ce dimanche 15 mars ont justifié leur choix par des motivations diverses, en fonction de la localité et de la taille de leur commune. Le cadre de vie (56%) est arrivé en tête des préoccupations des Français, devant la sécurité (48%) et la propreté (40%) à égalité avec l’aménagement et l’urbanisme, selon notre sondage *.

Dans le détail, le cadre de vie et l’environnement arrivent en tête dans toutes les villes de moins de 20.000 habitants, tandis que la sécurité se place en tête des préoccupations dans les villes de plus de 20.000 habitants. La sécurité a même été désignée comme priorité numéro un par 57% des sondés dans les grandes métropoles de plus de 100.000 habitants. Même constat pour la propreté qui grimpe dans les préoccupations à mesure que la taille de la ville concernée augmente.

Parmi les préoccupations les moins citées, on retrouve, dans l’ordre, la petite enfance avec les places en crèches, les écoles, etc… (16%) suivie par l’immigration (16%) - avec toutefois un résultat légèrement plus élevé dans les très grandes villes (24%), et enfin les personnes âgées, citées seulement par 19% des sondés. À l’inverse, la question des séniors a été davantage citée dans les plus petites villes avec une pointe à 18% dans les communes de moins de 2.000 habitants.

Participation en berne

Toujours selon ce sondage, parmi les personnes qui n’ont pas voté ce dimanche, les explications évoquées sont : «aucun candidat ne correspond à mes attentes» (28%), devant «vous pensez que votre vote ne changera rien» (19%) et «vous pensez que les candidats font des promesses qu’ils ne tiendront pas et rien ne changera» en troisième position, citée par 18% des sondés. À noter que 15% des personnes interrogées ont affiché «un désintérêt» global pour la politique.

Les instituts de sondage ont comptabilisé une participation comprise entre 56% et 58,5% pour le premier tour ce dimanche, soit un score en nette baisse par rapport à 2014 et seulement devant celui de 2020, en pleine pandémie de Covid.

* Sondage réalisé le 15 mars par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 3.536 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.