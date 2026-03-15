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Municipales 2026 : le socialiste Arnaud Deslandes prend la tête à Lille, la candidate insoumise Lahouaria Addouche en embuscade

Arnaud Deslandes, représentant les socialistes à gauche et Lahouaria Addouche, candidate de la France Insoumise. [© Sameer Al-DOUMY / Sameer Al-DOUMY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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À Lille, les socialistes menés par Arnaud Deslandes sont arrivés en tête du premier tour des municipales ce dimanche, au terme d’un duel très serré avec Lahouaria Addouche (LFI). Avec 26,26% des voix contre 23,36% la liste socialiste prend un léger avantage avant le second tour.

Dans la capitale des Flandres, le premier tour des municipales a placé les socialistes en tête, mais de justesse. Selon des chiffres, encore provisoires à minuit, la liste menée par Arnaud Deslandes a recueilli 26,26% des voix, devançant celle de La France insoumise conduite par Lahouaria Addouche, créditée de 23,36%. Les écologistes de Stéphane Baly arrivent en troisième position avec 17,75%.

Un score qui pourrait peser lourd dans l’entre-deux-tours. Courtisé par les deux camps, l’écologiste pourrait se retrouver en position d’arbitre, que ce soit dans l’hypothèse d’une triangulaire ou d’une alliance. Mais ce lundi, la liste de Stéphane Baly a finalement annoncé dans un communiqué sa fusion avec celle d’Arnaud Deslandes. Une décision qui a clarifié le rapport de forces avant le second tour dans ce bastion historique du Parti socialiste. 

Le maire sortant, qui avait succédé un an plus tôt à Martine Aubry, avait déjà indiqué durant l’entre-deux-tours qu’il «tendrait la main» aux écologistes. «Ma stratégie d’alliance est simple : elle se tourne vers les Verts, et uniquement vers les Verts», avait-il assuré à l’AFP.

De son côté, Violette Spillebout, arrivée en quatrième position avec 11,14% des voix, a également esquissé sa stratégie. La députée Renaissance a déclaré dimanche soir qu'elle «travaillera sur une liste commune» afin que Lille ne tombe pas «aux mains des extrêmes», tout en rejetant la possibilité de se désister.

Le Parti socialiste dirige la ville depuis 1955, une longévité que la candidate insoumise entend désormais remettre en cause.

Les Insoumis en embuscade 

Âgée de 43 ans et encore peu connue avant l’annonce de sa candidature en septembre, Lahouaria Addouche a mené toute sa campagne sur un «programme de rupture» avec la majorité socialiste. Issue des quartiers populaires, elle a accusé l’équipe municipale sortante de les avoir «maltraités et insultés». Ancienne travailleuse sociale, aujourd’hui technicienne qualité chez un sous-traitant d’Airbus, elle est également suppléante du député LFI du Nord, Aurélien Le Coq.

Dans un message publié sur X, le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon a salué une «magnifique percée» et cité plusieurs villes où son mouvement pourrait jouer un rôle décisif, dont Lille, Roubaix, Limoges, Saint-Denis ou encore Toulouse. LFI «travaille pour former un front unique et mettre en échec la droite et l’extrême droite», a-t-il ajouté.

Jean-Luc Mélenchon a par ailleurs appelé les «coalitions de la gauche traditionnelle» à saisir «la main tendue» par son mouvement en vue du second tour. 

Dans plusieurs villes, les éventuelles alliances entre socialistes et Insoumis pourraient faire basculer l’issue du scrutin.

Municipales 2026Lillemaire

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