Municipales 2026 : les élections françaises très scrutées par la presse européenne

Au Royaume-Uni, en Allemagne ou encore en Italie, de nombreux médias ont commenté le scrutin français, estimant qu'il permettra de prendre la température avant la présidentielle de 2027 en France.

Pour le média en ligne italien Notizie Tiscali, cette élection est «un test pour la course présidentielle de 2027». Un avis largement partagé par d’autres journaux des pays membres de l’Union européenne comme le quotidien allemand Die RheinPfalz ou le britannique The Guardian pour qui «les urnes devraient fournir l'indication la plus claire à ce jour du climat politique à l'approche de l'élection présidentielle».

Depuis 8h ce dimanche matin, quelque 48,7 millions d'inscrits sur les listes électorales sont appelé à se rendre aux urnes pour élire le prochain maire de leur commune (35.000 au total).

Avant la presse européenne, les médias français estimaient déjà que ces élections pourraient être décisives pour la politique nationale en 2027. «Les résultats des partis aux prochaines élections locales seront assurément suivis de près», a donc estimé l’hebdomadaire Die Zeit.

Les grandes villes sous le feu des projecteurs

Certaines grandes villes françaises ont également suscité l’intérêt des journalistes européens. «Nice, Marseille et Toulon sont trois villes à surveiller pour évaluer si le RN parviendra à transformer son élan national en un véritable pouvoir local», a ainsi écrit le média italien Il Post. La BBC a de son côté évoqué la confrontation entre Christian Estrosi (Horizons) et Éric Ciotti (UDR) à Nice, la qualifiant «lutte fratricide».

Autre ville très scrutée par les médias européens : Le Havre. En effet, «le maire sortant et ancien Premier ministre, Édouard Philippe, demeure l'une des figures politiques les plus crédibles et capables de rivaliser avec l'extrême droite l'année prochaine», a analysé Politico, précisant que «l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron a déjà prévenu que s'il n'était pas reconduit dans ses fonctions, il n'aurait pas le courage de se présenter à l'Élysée».

La BBC s’est également intéressée à Paris «qui pourrait basculer à droite». Selon le radiodiffuseur, c’est «le second tour a un rôle vital» en raison des alliances qui pourraient se former.