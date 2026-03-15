Municipales 2026 : les Français espèrent des alliances pour le second tour à droite comme à gauche, révèle notre sondage

Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce dimanche 15 mars, les Français attendent des alliances pour le second tour, à droite comme à gauche, tout en redoutant celles du camp adverse.

Les résultats du premier tour des élections municipales sont tombés, ce dimanche 15 mars, donnant lieu à de multiples candidats qualifiés - dont le score dépasse les 10% - notamment dans des grandes villes. Si des alliances au second tour pourraient faire basculer le scrutin, un sondage* OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce dimanche 15 mars, montre que les électeurs, à droite comme à gauche, plébiscitent ce scénario dans leur «camp», tout en le redoutant dans le «camp adverse».

Rassemblement dans «son propre camp»

Si les électeurs ne sont globalement pas en faveur d’une alliance au second tour entre les candidats de droite - 60% contre seulement 35% en faveur d’une alliance -, ces résultats sont à nuancer en fonction de la proximité politique des sondés. Les électeurs de droite sont favorables à une «union des droites» (81% pour les électeurs Reconquête, 61% pour les électeurs RN et «seulement» 54% pour les sympathisants LR), tandis que les électeurs de gauche s'opposent à scénario.

Les sympathisants des Écologistes sont en effet 84% à rejeter cette hypothèse, tout comme 78% des électeurs du PS et 73% des électeurs LFI. Une petite partie des électeurs de gauche se montre en faveur d'une union des droites car elle pourrait, localement, pousser une partie des électeurs du bloc central à faire le choix de la gauche plutôt que de la droite. Du côté des électeurs de la majorité présidentielle, justement, une alliance entre les candidats de droite est massivement rejetée (85%).

À gauche, le constat est le même, avec une volonté globale des électeurs de ne pas faire d’alliance au second tour, malgré des différences encore plus importantes selon la proximité partisane des sondés. Les électeurs de gauche souhaitent majoritairement une alliance au second tour, avec 64% d'avis favorables pour les électeurs Écologistes et 61% pour ceux qui soutiennent LFI. Seuls les électeurs du PS rejettent l'hypothèse d'une «union des gauches» avec seulement 39% d'avis favorables.

En revanche, les électeurs de droite se sont exprimés très majoritairement en défaveur d'une union des gauches. Seuls 3% des électeurs Reconquête, 7% des électeurs des LR, et 11% des sympathisants du RN valident une alliance à gauche pour le second tour. Cela s'explique, dans beaucoup de communes, par le nombre important de listes de gauche, qui, en cas d'union, pourraient battre la droite. Du côté du bloc central, les électeurs ne souhaitent pas non plus d’alliance à gauche (81%).

Des alliances indispensables

Malgré cette volonté affichée des électeurs, des alliances pourraient être nécessaires dans plusieurs grandes villes pour faire basculer le second tour du scrutin. À Paris, Emmanuel Grégoire (PS), en tête du premier tour, pourrait avoir besoin de s'associer à Sophia Chikirou (LFI) s’il veut battre la droite de Rachida Dati. Elle-même devra probablement compter sur les électeurs de Sarah Knafo ou/et de Pierre-Yves Bournazel, tous deux qualifiés pour le second tour, avec des scores inférieurs.

Même constat à Marseille, Lyon, Bordeaux, ou encore Strasbourg, où les alliances de gauche comme de droite pourraient rebattre les cartes. À noter le cas de Mulhouse, la plus grande ville du Haut-Rhin (107.000 habitants), où six listes sont en mesure d'accéder au second tour de l'élection municipale, à l'issue d'un premier tour extrêmement émietté, selon les résultats annoncés par la maire sortante, Michèle Lutz. Des alliances pourraient être indispensables pour faire basculer le scrutin.

* Sondage réalisé le 15 mars par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 3.536 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.