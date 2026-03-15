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Municipales 2026 : à Nantes, Johanna Rolland en tête du scrutin mais la ville devrait être au cœur d’une triangulaire pour le second tour

Johanna Rolland, Foulques Chombart de Lauwe et William Aucant se maintiennent au second tour. [Loïc Venance/ Geoffroy Van Der Hasselt / AFP]
Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le

Pourtant en tête du premier tour selon les premières estimations, la maire sortante Johanna Rolland va devoir faire face à une triangulaire au second tour des municipales à Nantes (Loire-Atlantique). En effet, le candidat de la droite et du centre Foulques Chombart de Lauwe la talonne de près et l’insoumis William Aucant est parvenu à se maintenir. 

Trois candidats pour le second tour nantais. Selon les premières estimations, la maire sortante de Nantes (Loire-Atlantique), Johanna Rolland, serait légèrement en tête devant le candidat de la droite et du centre. 

En effet, la candidate de la gauche unie (hors-LFI) comptabiliserait 35,24% des voix, soit seulement 2 points devant Foulques Chombart de Lauwe crédité à 33,77%. 

Le candidat de la France insoumise, William Aucant, est parvenu à dépasser la barre des 10% des suffrages nécessaire pour se maintenir au second tour. Il atteindrait 11,20% des voix. 

Johanna Rolland, placée en tête, a remercié les électeurs nantais et les a appelés à faire barrage «à la droite dure et décomplexée» que représente son opposant. 

De son côté, candidat de la droite et du centre, Foulques Chombart de Lauwe s'est montré très satisfait des résultats obtenus. Ce dernier croit en ses chances de victoire au second tour. En effet, un sondage paru avant le premier tour le donnait gagnant si LFI se maintenait. 

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William Aucant a remercié les électeurs déclarant : «Grâce à votre mobilisation la gauche de rupture va officiellement rentrer au Conseil municipal de Nantes».

Le candidat n'a pas encore indiqué s'il se retirait. Il a toutefois écrit une lettre ouverte à la maire sortante pour lui proposé une alliance en vue du second tour. 

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