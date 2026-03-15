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Municipales 2026 : à Nice, Eric Ciotti domine le premier tour mais fait face à une triangulaire au second

Eric Ciotti prend la tête de la course à la mairie de Nice devant Christian Estrosi. [Valery HACHE / AFP]
Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le

Après le premier tour des municipales à Nice (Alpes-Maritimes), Eric Ciotti (UDR) et le maire sortant Christian Estrosi (Horizons) se qualifient pour le second tour qui aura lieu le 22 mars prochain. Les deux favoris auront toutefois à faire face à une triangulaire. 

Vers une triangulaire niçoise. Eric Ciotti est très largement en tête de ce premier tour des municipales à Nice (Alpes-Maritimes) devançant son ancien ami devenu ennemi, Christian Estrosi. 

En effet, le candidat UDR-RN obtient pour le moment 43,43% des voix contre 30,90 % pour le maire sortant. La candidate écologiste et ses alliés de gauche hors-LFI devrait également se qualifier. 

Juliette Chesnel-Leroux (gauche unie sans LFI) a obtenu, pour le moment, 11,93% des suffrages exprimés. 2,19 points de plus que la barre des 10% nécessaire à une qualification. 

Malgré les demandes du clan Estrosi et du Premier ministre Sébastien Lecornu, Juliette Chesnel-Leroux a décidé de maintenir sa candidature. 

Une «victoire» pour Eric Ciotti

Eric Ciotti a réagi à cette première «victoire» devant ses militants. «Ce soir les Niçois nous ont mis très largement en tête (...). Les Niçois veulent l'alternance. Le temps du changement est venu», a-t-il déclaré. 

Le maire sortant a de son côté réagi à cette deuxième place, rappelant le travail fait à Nice «pendant 18 ans». Christian Estrosi a estimé «Nous avons transformé de cette ville. Nous avons fait de Nice un phare et rayonnement sur la scène internationale et sur la scène nationale». 

Arrivée en quatrième position, la liste de la France insoumise menée par Mireille Damiano ne se qualifient pas n'obtenant que 8,95% des voix. Toutefois ayant dépassée la barre des 5% elle peut prétendre à une alliance de liste avec l'une de celles déjà qualifiées. 

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Chose qui est impossible pour la liste sans étiquette de Céline Forjonnel, crédité de 2,24% des votes, tout comme celle de Cédric Vella (Reconquête) qui a obtenue 1,86% et d'Estelle Jaquet (Lutte ouvrière) qui ne dépasse pas les 1%. 

Municipales 2026NiceAlpes-MaritimesÉric CiottiChristian EstrosiPolitique

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