Municipales 2026 : à Nice, Eric Ciotti domine le premier tour mais fait face à une triangulaire au second

Après le premier tour des municipales à Nice (Alpes-Maritimes), Eric Ciotti (UDR) et le maire sortant Christian Estrosi (Horizons) se qualifient pour le second tour qui aura lieu le 22 mars prochain. Les deux favoris auront toutefois à faire face à une triangulaire.

Vers une triangulaire niçoise. Eric Ciotti est très largement en tête de ce premier tour des municipales à Nice (Alpes-Maritimes) devançant son ancien ami devenu ennemi, Christian Estrosi.

En effet, le candidat UDR-RN obtient pour le moment 43,43% des voix contre 30,90 % pour le maire sortant. La candidate écologiste et ses alliés de gauche hors-LFI devrait également se qualifier.

Juliette Chesnel-Leroux (gauche unie sans LFI) a obtenu, pour le moment, 11,93% des suffrages exprimés. 2,19 points de plus que la barre des 10% nécessaire à une qualification.

Malgré les demandes du clan Estrosi et du Premier ministre Sébastien Lecornu, Juliette Chesnel-Leroux a décidé de maintenir sa candidature.

Une «victoire» pour Eric Ciotti

Eric Ciotti a réagi à cette première «victoire» devant ses militants. «Ce soir les Niçois nous ont mis très largement en tête (...). Les Niçois veulent l'alternance. Le temps du changement est venu», a-t-il déclaré.

Municipale à Nice : «Ce soir les Niçois nous ont mis très largement en tête (...). Les Niçois veulent l'alternance. Le temps du changement est venu», lance Éric Ciotti



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Le maire sortant a de son côté réagi à cette deuxième place, rappelant le travail fait à Nice «pendant 18 ans». Christian Estrosi a estimé «Nous avons transformé de cette ville. Nous avons fait de Nice un phare et rayonnement sur la scène internationale et sur la scène nationale».

Municipale à Nice : «C'est un résultat qui nous oblige», admet Christian Estrosi, après les résultats du premier tour



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Arrivée en quatrième position, la liste de la France insoumise menée par Mireille Damiano ne se qualifient pas n'obtenant que 8,95% des voix. Toutefois ayant dépassée la barre des 5% elle peut prétendre à une alliance de liste avec l'une de celles déjà qualifiées.

Chose qui est impossible pour la liste sans étiquette de Céline Forjonnel, crédité de 2,24% des votes, tout comme celle de Cédric Vella (Reconquête) qui a obtenue 1,86% et d'Estelle Jaquet (Lutte ouvrière) qui ne dépasse pas les 1%.