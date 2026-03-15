Municipales 2026 : retrouvez tous les résultats du premier tour, ville par ville

Retrouvez ici tous les résultats des élections municipales, ville par ville. Il suffit de taper le nom de la commune dans notre moteur de recherche pour retrouver le détail des votes. Les résultats à portée de main.

A l'issue du premier tour de ce dimanche 15 mars, les informations concernant les 35.000 communes de l'Hexagone (incluant les arrondissements pour Paris, Lyon et Marseille) sont disponibles, sur le site de CNEWS.

Pour les retrouver dans le détail, il suffit d'effectuer une recherche ICI ou en cliquant sur l'image ci-dessous.