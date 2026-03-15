Municipales 2026 : à Strasbourg, la candidate PS Catherine Trautmann en tête au premier tour devant le candidat LR Jean-Philippe Vetter et la maire écologiste Jeanne Barseghian

La candidate socialiste Catherine Trautmann serait en tête au premier tour des municipales à Strasbourg (Bas-Rhin) avec 26 % des suffrages devant le candidat LR Jean-Philippe Vetter (24 %) et la maire écologiste Jeanne Barseghian (19,3 %), selon les dernières estimations.

Une quadrangulaire en perspective dans la préfecture du Bas-Rhin. L'ancienne maire socialiste Catherine Trautmann ressortirait en tête du premier tour des municipales à Strasbourg, où la sortante écologiste Jeanne Barseghian n'arriverait qu'en troisième position derrière le LR Jean-Philippe Vetter, selon les estimations.

Selon les résultats après dépouillement de 130 bureaux de vote sur 149, Catherine Trautmann obtiendrait 26% des voix devant Jean-Philippe Vetter (24%) et Jeanne Barseghian (19,3%). Une quatrième liste, celle du candidat LFI Florian Kobryn qui aurait obtenu 12,1% des voix, pourrait se maintenir au second tour.

«Je prends mes responsabilités pour que la ville reste à gauche»

«Les choses restent extrêmement ouvertes», a commenté la maire sortante lors d'un débat avec les autres candidats sur Ici Alsace.

«Je prends mes responsabilités pour que la ville reste à gauche», a ajouté cette dernière, laissant entendre que Catherine Trautmann, avec laquelle elle a des relations notoirement tendues, faisait partie du «camp conservateur et réactionnaire». Pendant la campagne, elle n'a d'ailleurs «pas prononcé le mot “socialiste“une seule fois», a-t-elle taclé.

«Je suis socialiste, social-démocrate, je l'ai toujours été», a rétorqué l'ancienne ministre de la Culture, qui fut maire de Strasbourg de 1989 à 1997 puis de 2000 à 2001. Pour le deuxième tour, «ce qui est très important, c'est d'être en tête», s'est félicitée la candidate PS, qui estime représenter «le vote utile», en vue de déloger l'équipe écologiste qui a selon elle «abîmé» la ville depuis 2020.

Une alliance LFI-Ecologistes au cœur des attentions

Pour espérer l'emporter, Jeanne Barseghian devrait logiquement prendre langue avec le candidat LFI Florian Kobryn. Avant le premier tour, elle avait soigneusement évité de s'exprimer sur ce point.

Une éventuelle alliance déjà égratignée par Catherine Trautmann. «Je constate que vous, à la fois les écologistes et LFI, vous partagez une méthode politique de la conflictualité. Et moi, je ne la partage pas. Je préfère l'apaisement. Je préfère le dialogue», a-t-elle asséné.

Le centriste Pierre Jakubowicz (Horizons), qui flirte avec la barre des 5% nécessaire pour pouvoir fusionner avec une autre liste, s'est dit ouvert à «participer à la construction d'une union d'action», avec les «différents partenaires de l'arc républicain», mais il n'a pas précisé s'il entendait se tourner vers Catherine Trautmann ou vers le candidat LR Jean-Philippe Vetter.

Ce dernier s'est félicité d'une «très belle dynamique», et a martelé que les Strasbourgeois souhaitaient «un grand changement» dans une ville gérée depuis 1989 le plus souvent «par les écologistes et les socialistes».