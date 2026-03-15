Municipales 2026 : à Toulon, Laure Lavalette se place en tête, Josée Massi reléguée derrière, selon les premières estimations

À Toulon, selon les premières estimations du premier tour des municipales 2026, Laure Lavalette (RN) arriverait en tête et se qualifie pour le second tour, prévu le 22 mars. Elle devance les listes de droite menées par la maire sortante Josée Massi et Michel Bonnus, qui sont également qualifiés pour cette étape finale.

La droite toulonnaise fragmentée laisse le champ libre à Laure Lavalette. Grande favorite des municipales à Toulon, la députée Rassemblement national du Var et porte parole du parti domine largement le premier tour des municipales à Toulon avec 39,4 % à 42 % des intentions de vote.

Avec 9 à 14 points d’avance, elle devance la maire sortante Josée Massi, classée «divers droite» par le ministère de l'Intérieur mais qui revendique une liste non partisane. Le sénateur LR Michel Bonnus, adoubé par l'ancien maire historique de Toulon, Hubert Falco, obtiendrait plus de 16 %. En revanche, aucune des listes de gauche, ne parviendrait à se maintenir.

Dès la fermeture des bureaux de vote, la liste de gauche unie Toulon en Commun (hors LFI), emmenée par la socialiste Magali Brunel, a «tendu la main» à Mme Massi, appelant au «rassemblement» pour «construire une alternative à Laure Lavalette et à l'extrême droite lors du second tour».

Un duel des droites à Toulon, pour son fief historique

Bien que la ville puisse potentiellement revenir sous l'influence du Rassemblement national, comme lors du mandat de Jean-Marie Le Chevallier (1995-2001), les deux listes de droite semblent disposer davantage de réserves de voix que le RN, si un éventuel accord venait à se concrétiser.

Pendant la campagne, Michel Bonnus s'était engagé à se désister, s'il arrivait en troisième position, en faveur de Josée Massi au côté de laquelle il a longtemps siégé au sein de la majorité municipale d'Hubert Falco.

Laure Lavalette avait quant à elle lancé un appel aux électeurs de Michel Bonnus pour éviter que Toulon «bascule dans l'axe de gauche», y incluant Josée Massi, «une femme de gauche», selon elle. Intervenant ce dimanche soir à son QG de campagne, Laure Lavalette, a lancé «un appel aux électeurs de droite et du centre-droit», estimant qu'«un immense espoir s'est levé dans le Var».

«La semaine qui s'ouvre donnera lieu aux compromissions habituelles, entre fausses fusions et vrais retraits», a-t-elle déclaré. «La gauche et les partis parisiens vont s'organiser pour fausser le vote des électeurs», a-t-elle ajouté, affirmant que «cette gauche est au second tour. Elle s'appelle Josée Massi».

Lors des élections municipales de 2020, au premier tour, la liste du RN menée par Amaury Navarrane s'était classée en deuxième position avec 14,99 % des voix, derrière celle des Républicains, portée par Hubert Falco, qui avait obtenu 61,39 % des suffrages.