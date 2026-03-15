Municipales 2026 : à Toulouse, le maire sortant Jean-Luc Moudenc en tête devant les deux listes de gauche

Le maire sortant ex-LR et aujourd’hui sans étiquette, Jean-Luc Moudenc, est arrivé en tête du premier tour des élections municipales à Toulouse avec 38,8% des suffrages. Il devance les deux listes de gauche, qui pourraient, en cas d’alliance, l’emporter au second tour.

Les Toulousains ont misé sur la continuité. Élu depuis 1985 comme conseiller municipal, puis maire de Toulouse de 2004 à 2008 et depuis 2014, Jean-Luc Moudenc (divers droite) arrive nettement en tête avec 37,3% à 38,8% des voix devant le candidat LFI François Piquemal (27,3%) qui précède le socialiste François Briançon (24,1%), selon les estimations.

Cette situation de triangulaire était espérée par le maire sortant, qui mise sur le maintien des deux candidats de gauche pour le second tour. Dans cette configuration, il devrait être réélu maire de Toulouse. Seule une alliance entre la liste LFI et celle du PS pourrait contrecarrer ce scénario. À ce stade, seul le candidat LFI a appelé à cette union.

Une alliance à gauche ?

«Les deux listes de gauche ont les clés de la victoire», a déclaré le candidat LFI, arrivé en deuxième position contrairement aux prévisions. Il appelle «à l'union de la gauche sur la base d'une union démocratique, tant du point de vue du score de chacune des listes que du point de vue du programme».

Le candidat socialiste s'est pour sa part contenté d'acter la nette avance du maire sortant Jean-Luc Moudenc. François Briançon, dont la liste avait été placée devant celle de François Piquemal dans les sondages avant le scrutin, a reporté sa déclaration en attendant des résultats consolidés.

Pour le maire sortant, «le deuxième tour sera serré entre le danger mélenchoniste et ma candidature». «L'opposition est divisée, elle n'est pas en état de gouverner cette ville», a déclaré Jean-Luc Moudenc, jugeant «le danger mélenchoniste plus fort en 2026» et décrivant comme une «tambouille politicienne» les tractations entre les listes de gauche.

«Il y aura un accord, puisque nous le souhaitons», a de son côté affirmé François Piquemal, «et je suis sûr que le seul chemin pour battre Jean-Luc Moudenc, c'est d'avoir une union de la gauche, donc on appelle à ce que les socialistes fassent preuve maintenant de responsabilité et acceptent la main qu'on leur tend», a-t-il dit aux journalistes.