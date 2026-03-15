Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas et Gregory Doucet au coude-à-coude, LFI se maintient au second tour

Selon les premières estimations d’Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, le maire sortant Grégory Doucet (gauche unie hors-LFI) arrive en tête avec 37,36 % des voix au premier tour des municipales à Lyon, suivi de très près par l’ancien dirigeant de l’OL Jean-Michel Aulas.

Un duel très serré. Selon les premières estimations d’Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, Jean-Michel Aulas (droite et centre) et Gregory Doucet (gauche unie hors-LFI) se qualifient de façon certaine pour le second tour des municipales à Lyon.

Le candidat de la gauche unie est très légèrement en tête avec 37,76% des voix, contre 36,78% des suffrages exprimés pour l'ex-patron de l'OL.

Anaïs Belouassa-Cherifi, tête de liste de la France insoumise atteint la barre des 10% (10,41%) nécessaire pour se maintenir au second tour. L'insoumise a d'ores-et-déjà annoncé qu'elle souhaitait une «fusion technique» avec la liste de Gregory Doucet.

«Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités, nous sommes prêts à aller discuter et nous sommes prêts bien sûr à garder notre ville à gauche», a-t-elle déclaré sur BFM Lyon.

Municipale 2026 à Lyon : «Chez nos adversaires, l’accord de la honte est en train de se mettre en place», déplore Jean-Michel Aulas, arrivé en tête au premier tour à Lyon



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Une potentielle alliance qu'a très fermement dénoncé Jean-Michel Aulas. «Chez nos adversaires, l’accord de la honte est en train de se mettre en place», a-t-il déploré à l'annonce des premiers résultats.

Une alliance qui n'a plus rien d'hypothétique, puisque Gregory Doucet a annoncé ce lundi 16 mars le ralliement à sa liste des insoumis menés par Anaïs Belouassa-Cherifi.

Il ne devrait donc pas y avoir de débat d'entre-deux-tours à Lyon, Jean-Michel Aulas avait d'ores et déjà refusé tout débat en cas d'alliance du maire sortant avec LFI.

Cinq listes en dessous des 5%

La liste d'alliance du Rassemblement national et de l'UDR prend la quatrième marche et ne se qualifie pas non plus pour la suite de la course à la mairie de Lyon. La tête de liste Alexandre Dupalais n'est parvenue à convaincre que 7,07% des votants.

Pour pouvoir fusionner sa liste avec une de celles maintenues au second tour, le candidat doit obtenir au moins 5% des suffrages exprimés. Les cinq dernières listes en compétition pour les municipales de Lyon ne sont pas parvenues à franchir cette barre.

Ainsi, l'aventure électorale s'arrête pour la liste divers-centre de Georges Képénékian qui n'a obtenu que 3,53% des voix. Il en va de même pour Nathalie Perrin-Gilbert, soutenue par le Parti Radical de Gauche, le Parti pirate et le Mouvement républicain et citoyen (3,64%).

De leurs côtés, la liste du NPA menée par Raphaëlle Mizony celles de Delphine Briday (Lutte ouvrière) et de Michaël Jouteux (Parti des travailleurs) ont obtenu moins d'1% des voix.