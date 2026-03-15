Municipales à Marseille : Benoît Payan arrive en tête devant Franck Allisio, Sébastien Delogu et Vartine Vassal qualifiés au deuxième tour

Le maire sortant Benoît Payan arrive en tête du premier tour des municipales à Marseille (Bouches-du-Rhône) ce dimanche avec 36,69 % des voix, devançant légèrement le candidat RN Franck Allisio avec 35,02 % des suffrages, selon le baromètre OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD.

Un quadrangulaire qui se profile dans la cité phocéenne. Selon un baromètre OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce dimanche, le maire sortant et candidat de l’union de la gauche Benoît Payan serait en tête au premier tour des municipales à Marseille (Bouches-du-Rhône) avec 36,69 % des voix devant le candidat RN-UDR-Reconquête Franck Allisio (35,02 % des suffrages).

Les deux autres candidats qualifiés au second tour des municipales à Marseille seraient Sébastien Delogu (LFI) et Martine Vassal (LR-Renaissance-Horizons-UDI), qui auraient recueilli respectivement 11,94 % et 12,41 % des votes au premier tour, d’après ce même baromètre.

Cette source a mis en avant un taux d’abstention de 48,7 % pour ce premier tour des municipales à Marseille, avec 49,9 % des suffrages exprimés et 1,4 % de votes blancs et nuls.

Quatre listes éliminées au premier tour

Les listes menées par Erwan Davoux (divers droite, 1,85 %), par Christine Juste (divers écologistes, 0,96 %), par Rémy Bazzali (Lutte Ouvrière, 0,63 %) et par Coralie Raynaud (extrême gauche, 0,37 %) seraient éliminées au premier tour des municipales à Marseille.

Pour rappel, chaque liste présentée au premier tour des municipales doit récolter au moins 10 % des votes au premier tour pour se maintenir au second tour. Afin de fusionner sa liste avec une de celles maintenues au second tour, chaque candidat doit obtenir au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour.

«Le vote Allisio est le seul qui peut permettre de se débarrasser de la gauche»

Crédité de 35,02 % des suffrages au premier tour, Franck Allisio a réalisé une percée de plus de 10 points par rapport aux dernières élections municipales.

«Chères Marseillaises, chers Marseillais, le résultat de ce soir est bien plus qu’un score électoral. C’est une promesse : celle que demain, Marseille devienne le nouvel exemple français, source d’inspiration pour toutes les villes qui souffrent de l’insécurité, de la pauvreté, de la salubrité. Nous en appelons à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais. Rejoignez-nous. Unissons-nous pour battre la gauche et l’extrême gauche», a assuré ce dernier dans la soirée.

«J’en appelle donc à la responsabilité des électeurs et des électeurs de droite. Nous sommes unis jusqu’à des gens du centre. Le seul vote qui peut permettre la ville de Marseille de se débarrasser de la gauche et de l’extrême gauche, c’est le vote Allisio. Il n’y a pas d’autre solution», a martelé Franck Allisio, ciblant notamment la candidate de la droite et du centre Martine Vassal, créditée de plus de 12,41 % selon les dernières estimations.

«Nous tendons la main à Benoît Payan», assure Sébastien Delogu

Peu après les annonces des résultats provisoires, le candidat LFI Sébastien Delogu a appelé à la «constitution d’un front antifasciste» en tendant la main au maire sortant pour le deuxième tour.

Réaction aux résultats du premier tour des élections municipales à Marseille. pic.twitter.com/nU9LURGZs3 — Sébastien DELOGU (@sebastiendelogu) March 15, 2026

«Depuis le début de cette campagne, nous avons été clairs : jamais nous ne laisserons l’extrême droite prendre Marseille. Notre parole vaut engagement. C’est pourquoi nous appelons dès ce soir à la constitution d’un front antifasciste pour empêcher le Rassemblement national de conquérir Marseille. Dans cet esprit, nous tendons la main à l’ensemble des composantes du Printemps marseillais et à leur candidat, Benoit Payan, afin de construire ce front», a indiqué le candidat LFI dans un communiqué.