Municipales à Paris : Emmanuel Grégoire largement devant Rachida Dati, cinq candidats potentiellement au second tour

Selon une première estimation d’OpinionWay pour CNEWS, Emmanuel Grégoire serait largement en tête des intentions de vote au premier tour des élections municipales à Paris ce dimanche avec 38,3% des voix. Le candidat de la gauche unie hors LFI se place devant Rachida Dati, créditée de 24,5% des suffrages. Sophia Chikirou et Pierre-Yves Bournazel et potentiellement Sarah Knafo se hissent également au second tour.

La majorité sortante en tête au premier tour. Selon une estimation d’OpinionWay pour CNEWS, Emmanuel Grégoire serait en tête des intentions de vote ce dimanche soir à Paris. En effet, le candidat de la gauche unie, excluant La France insoumise, récolterait 38,3% des voix, devançant largement Rachida Dati, la tête de liste des Républicains et du MoDem (24,5%).

Les deux candidats font la course en tête, prenant une avance relativement confortable par rapport à la tête de liste LFI Sophia Chikirou (11,5%), Pierre-Yves Bournazel (Horizons-Renaissance), crédité de 11%, ainsi que l'eurodéputée Sarah Knafo (10,6%), dont le score reste à confirmer. De son côté, Thierry Mariani, récolterait 1,7% des voix.

Une Quinquangulaire possible au second tour

Au regard des résultats, cinq candidats sont en mesure de se maintenir au second tour de ces élections municipales, ayant obtenu plus de 10% des voix.

Emmanuel Grégoire a remercié ses sympathisants, appelant «les Parisiens et Parisiennes» à faire barrage «à la droite et l'extrême droite, qui peuvent l'emporter à Paris». «Dimanche prochain sera un rendez-vous pour l'Histoire», a-t-il lancé.

Municipale à Paris : «La droite et l'extrême-droite peuvent gagner à Paris. Dimanche prochain sera un rendez-vous pour l'histoire», lance Emmanuel Grégoire, après les résultats du premier tour



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De son côté, Rachida Dati a dénoncé une forme de «division», marquée par les candidatures de Pierre-Yves Bournazel et de Sarah Knafo. «Dimanche prochain, l'enjeu c'est la vie des Parisiennes et des Parisiens. J'appelle tous ceux qui ne veulent plus de cette gauche sectaire et à bout de souffle à se rassembler».

De son côté, Pierre-Yves Bournazel ne prendra pas la parole ce dimanche soir, a appris CNEWS auprès de l'équipe du candidat.

Municipale à Paris : «La division nous affaiblit. Ce soir, une nouvelle élection commence», lance Rachida Dati, après les résultats du premier tour



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Sophia Chikirou attend l'appel d'Emmanuel Grégoire

Alors que l'heure est déjà aux alliances du second tour, la tête de liste LFI Sophia Chikirou s'est félicitée de son score provisoire. «Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone», a-t-elle déclaré lors de sa prise de parole. Afin «d'empêcher la droite de gagner Paris», la députée a lancé un appel à Emmanuel Grégoire. «J'attends son coup de téléphone. S'il ne veut pas d'une telle convergence, je déposerai ma liste», a-t-elle promis.

🔴 Je tiens d'abord à remercier les électrices et les électeurs parisiens qui se sont déplacés en nombre. C'est une bonne chose pour la démocratie à Paris et cela montre leur compréhension des enjeux de cette élection.



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Sarah Knafo temporise

Dans l'attente des résultats définitifs, Sarah Knafo s'est félicitée de sa campagne dans la capitale. La députée européenne a insisté sur sa volonté de «victoire contre la gauche». «Nos voix peuvent faire gagner la droite», a-t-elle ajouté, promettant une clarification sur sa position ce lundi.