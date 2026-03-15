Municipales à Rennes : la candidate PS Nathalie Appéré arriverait en tête au premier tour

La candidate socialiste Nathalie Appéré arriverait en tête au premier tour des municipales à Rennes (Ille-et-Vilaine) avec 33,3% des suffrages. Les listes macroniste et LFI-NPA seraient au coude-à-coude derrière Nathalie Appéré, selon une estimation Ipsos BVA Cesi.

Une triangulaire en vue dans le chef lieu de l'Ille-et-Vilaine. La maire sortante de Rennes Nathalie Appéré (PS) arriverait en tête du premier tour des municipales (34,1%), selon une estimation d'Ipsos BVA Cesi Ecole Ingénieurs publiée dimanche soir, devant Charles Compagnon (Horizons, 22%) et Marie Mesmeur (LFI, 19,1%).

Les trois listes se qualifieraient donc pour le second tour et les listes Les Républicains et Rassemblement national seraient en revanche éliminées, d'après cette estimation réalisée pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat-LCP.

Nathalie Appéré, âgée de 50 ans, est devenue en 2014 la première femme maire de Rennes dans ce bastion de gauche. Alliée avec les écologistes, elle possèderait une solide avance de près de douze points. En 2020, lors de la précédente élection municipale, Nathalie Appéré avait obtenu 32,77% des voix au premier tour, mais sans alliance avec les écologistes contrairement à cette année, et avait ensuite été facilement réélue au 2e tour (plus de 65% des votes).

Une triangulaire qui se profile au deuxième tour

Selon des résultats partiels, les listes LR et RN obtiendraient environ 6% des voix et on s'orienterait donc vers une triangulaire au second tour entre Nathalie Appéré, Marie Mesmeur et Charles Compagnon.

D'après le sondage d'Ipsos, la députée et candidate LFI Marie Mesmeur, 31 ans, réaliserait un bon score avec 19%, très au-dessus du score de 2020 obtenu par LFI (7%). Lors de la campagne électorale de cette année, Nathalie Appéré avait rejeté une alliance au second tour avec Marie Mesmeur.

Charles Compagnon (Horizons), allié avec les macronistes, améliore lui sensiblement son score avec près de 22%, alors qu'il avait obtenu 12% il y a six ans.

«Je constate un éparpillement des voix de gauche», regrette Nathalie Appéré

Largement en tête au premier tour, Nathalie Appéré a néanmoins regretté «un éparpillement des voix de gauche». «Je constate aussi un éparpillement des voix de gauche. Il nous faut donc arriver à convaincre, à mobiliser avec notre projet solide, financé, qui n’est pas de la poudre aux yeux avec les valeurs de la solidarité, de l’écologie et avec beaucoup d’humilité», a assuré cette dernière.

En embuscade en deuxième position, le candidat RN Charles Compagnon a invité les indécis à rejoindre son mouvement. «L’alternance est véritablement possible. Il nous reste une semaine pour aller chercher les deux-tiers des gens qui n’ont pas voté pour Nathalie Appéré aujourd’hui», a assuré ce dernier, dans des propos repris par Ouest-France.

Fière d’avoir «triplé les voix» de son parti depuis 2020, la candidate LFI Marie Mesmeur a ouvert la voie à un rapprochement vers la liste de Nathalie Appéré au second tour à deux conditions, à savoir «arrêter les propos outranciers sur la France Insoumise» et clairifier «ouvertement sa position par rapport à Olivier Faure et François Hollande»