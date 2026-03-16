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«Acceptez notre main tendue» : face à la gauche, Sarah Knafo propose l'union des droites à Rachida Dati

Qualifiée in extremis lors du premier tour des élections municipales à Paris, Sarah Knafo espère désormais une alliance. [Ludovic MARIN / AFP]
Par Pauline Lucas
Publié le - Mis à jour le
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Au lendemain du premier tour des élections municipales, les premières alliances et mains tendues émergent. L’eurodéputée Sarah Knafo (Reconquête!), qualifiée de justesse pour le second tour à Paris, espère s'allier avec Rachida Dati, pour contrer la gauche. 

Une énième main tendue. Qualifiée in extremis lors du premier tour des élections municipales à Paris, dimanche, Sarah Knafo (Reconquête!) espère désormais une alliance. 

En effet, elle totalise 10,40 % des voix dans la capitale, quand Emmanuel Grégoire (PS-Les Ecologistes-PCF) en compte 37,98 %; la candidate LR et MoDem, Rachida Dati, 25,46 %; l’insoumise Sophia Chikirou, 11,72 %; et Pierre-Yves Bournazel (Horizons-Renaissance), 11,34 %. 

Alors, pour préparer le second tour, le 22 mars, l'eurodéputée n'hésite pas à rebattre ses cartes et à demander à s'allier. Dans une vidéo publiée sur son compte X, ce lundi, Sarah Knafo s'adresse à Rachida Dati. «Je m’adresse directement à madame Rachida Dati. Madame, l’heure est grave. Le combat va être serré. (…) Mais il nous reste une chance et une seule de battre la gauche : le rassemblement de toutes nos forces», a-t-elle indiqué, ajoutant que «les voix du centre ne suffiront pas à l’emporter».

«Je ne vous propose pas un accord d’appareil. Je vous parle d’un accord de femme à femme. Ensemble, nous avons le pouvoir de battre la gauche. C’est un devoir supérieur à nos deux personnes. C’est vous que les Parisiens ont placé en tête de la droite hier soir (dimanche)», a-t-elle précisé. «Je vous le demande solennellement : acceptez notre main tendue».

Une alliance avec Pierre-Yves Bournazel ? 

De son côté, Rachida Dati a les yeux tournés vers son concurrent Horizons, Pierre-Yves Bournazel. Cette dernière lui a proposé, dimanche, une «liste d'union» pour le second tour, une alliance à laquelle le parti d'Edouard Philippe se dit favorable.

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Pierre-Yves Bournazel poursuit ses consultations ce matin, selon son équipe de campagne. Le candidat s'exprimera dans la journée. 

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