«Acceptez notre main tendue» : face à la gauche, Sarah Knafo propose l'union des droites à Rachida Dati

Au lendemain du premier tour des élections municipales, les premières alliances et mains tendues émergent. L’eurodéputée Sarah Knafo (Reconquête!), qualifiée de justesse pour le second tour à Paris, espère s'allier avec Rachida Dati, pour contrer la gauche.

Une énième main tendue. Qualifiée in extremis lors du premier tour des élections municipales à Paris, dimanche, Sarah Knafo (Reconquête!) espère désormais une alliance.

En effet, elle totalise 10,40 % des voix dans la capitale, quand Emmanuel Grégoire (PS-Les Ecologistes-PCF) en compte 37,98 %; la candidate LR et MoDem, Rachida Dati, 25,46 %; l’insoumise Sophia Chikirou, 11,72 %; et Pierre-Yves Bournazel (Horizons-Renaissance), 11,34 %.

Alors, pour préparer le second tour, le 22 mars, l'eurodéputée n'hésite pas à rebattre ses cartes et à demander à s'allier. Dans une vidéo publiée sur son compte X, ce lundi, Sarah Knafo s'adresse à Rachida Dati. «Je m’adresse directement à madame Rachida Dati. Madame, l’heure est grave. Le combat va être serré. (…) Mais il nous reste une chance et une seule de battre la gauche : le rassemblement de toutes nos forces», a-t-elle indiqué, ajoutant que «les voix du centre ne suffiront pas à l’emporter».

Les résultats sont tombés : je suis qualifiée au second tour ! C’est une percée historique pour nos idées. Maintenant, je m’adresse directement à Madame Dati. ⤵️ pic.twitter.com/NmWfzurZnN — Sarah Knafo (@knafo_sarah) March 16, 2026

«Je ne vous propose pas un accord d’appareil. Je vous parle d’un accord de femme à femme. Ensemble, nous avons le pouvoir de battre la gauche. C’est un devoir supérieur à nos deux personnes. C’est vous que les Parisiens ont placé en tête de la droite hier soir (dimanche)», a-t-elle précisé. «Je vous le demande solennellement : acceptez notre main tendue».

Une alliance avec Pierre-Yves Bournazel ?

De son côté, Rachida Dati a les yeux tournés vers son concurrent Horizons, Pierre-Yves Bournazel. Cette dernière lui a proposé, dimanche, une «liste d'union» pour le second tour, une alliance à laquelle le parti d'Edouard Philippe se dit favorable.

Pierre-Yves Bournazel poursuit ses consultations ce matin, selon son équipe de campagne. Le candidat s'exprimera dans la journée.