Dordogne : des historiens datent avec précision des peintures paléolithiques, une première

Pour la toute première fois, des chercheurs ont daté l'âge de peintures paléolithiques en Dordogne. Ils ont notamment eu recours à des techniques de pointe permettant la détection de carbone.

Une étude déterminante. Une équipe de recherche du CNRS est parvenue pour la toute première fois à «confirmer précisément l’âge de représentations pariétales de la grotte de Font-de-Gaume (Les Eyzies)», comme le révèle le Centre national de la recherche scientifique.

Ce travail, publié lundi dans Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), révèle que certains d'entre eux ont été réalisés avec une matière colorante à base de carbone, probablement du charbon de bois.

Une datation rendue possible grâce au carbone 14

Une première, car de façon «surprenante», aucune figure réalisée avec du noir de carbone n'avait jusqu'à présent été retrouvée en Dordogne, y compris à Lascaux. Alors que ce matériau «omniprésent et facile à obtenir» était pourtant «le plus direct et évident» pour dessiner dans les grottes à l'époque paléolithique, souligne l'étude.

Or contrairement au fer ou au manganèse, ces pigments peuvent être datés jusqu'à -50.000 ans grâce à la désintégration radioactive du carbone 14. C'est avec cette méthode que la plupart des représentations de la grotte Chauvet (Ardèche), réalisées avec du charbon de bois, ont pu être datées à -36.000 ans.

Rien de tel pour Lascaux, par exemple, dont les datations (18.000 à 15.000 avant le présent) reposent sur des comparaisons stylistiques et la datation des dépôts géologiques et des vestiges archéologiques retrouvés dans la grotte.

Une estimation de 18.000 à 16.000 ans avant l'étude

Il s'agit de la même chose pour Font-de-Gaume, que les préhistoriens estimaient jusqu'à présent à entre 18.000 et 16.000 ans, sans en avoir de preuve directe. Sans toucher aux fragiles chefs d’œuvre, les scientifiques ont utilisé plusieurs techniques d'imagerie de pointe sur deux dessins noirs représentant un bison et un masque, qui ont révélé dans un premier temps l'absence de manganèse, un métal paramagnétique, puis la présence de carbone.

Mais «il nous fallait convaincre les collègues que c'était vraiment du carbone paléolithique et pas une contamination ultérieure, par des torches ou un graffiti car la grotte, découverte en 1902 est connue et visitée depuis 120 ans au moins», explique Ina Reiche, physico-chimiste dans le domaine du patrimoine culturel.

L'imagerie hyperspectrale, qui permet de mesurer la couleur à chaque point et d'en déduire la composition chimique des éléments colorés présents, a été déterminante.

Image hyperspectrale obtenue par reflectance imaging spectroscopy (RIS) © TU Delft, Matthias Alfeld

«c'est vraiment très convaincant»

«Là, c'est vraiment très convaincant, car on voit que le trait a été entièrement fait avec le carbone», souligne la directrice de recherche du CNRS au Laboratoire de développement instrumental et de méthodologies innovantes pour les biens culturels (Chimie ParisTech-PSL/CNRS/Ministère de la Culture).

«C'est ce qui nous a permis de convaincre les autorités que ça valait la peine de faire des micro-prélèvements» pour une datation au carbone 14, raconte-t-elle.

Le bison aurait été peint entre 13.461 et 13.162 avant notre ère, après ajustement des données (CalBP, le présent était fixé conventionnellement à 1950). La lèvre supérieure et la lèvre inférieure du masque ont été datées respectivement à entre 15.981 et 15.121 CalBP et à entre 15.297 et 14.246 CalBP. Des âges légèrement plus récents que ceux estimés à partir du style.

Une grotte classée au patrimoine mondial de l'Unesco

L’œil gauche du masque semble bien, lui, plus jeune, remontant à seulement 8.993 à 8.590 CalBP. Une différence qui pourrait être liée à une retouche ultérieure, mélangeant du carbone moderne avec le pigment préhistorique d'origine. Car «il suffit de seulement 5% de carbone moderne pour rajeunir la date d'un échantillon de mille ans», rappelle Ina Reiche.

Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, la grotte de Font-de-Gaume aux Eyzies est un des joyaux de l'art pariétal. Ses parois sont ornées de gravures et de dessins géométriques et figuratifs, représentant pour ces derniers un grand nombre de bisons, mais aussi des mammouths, des chevaux, des cerfs ou encore des «masques» humains...

De précédentes analyses avaient révélé que les pigments utilisés pour ces dessins aux nuances allant du noir au brun et du rouge au jaune, étaient composés d'oxydes de fer (rouge) et de manganèse (noir).