Génocide des Yazidis en Syrie : présumé mort, le jihadiste français Sabri Essid jugé par défaut devant la cour d'assises de Paris

La cour d’assises de Paris ouvre ce lundi le premier procès en France lié au génocide de la minorité yazidie perpétré par l’État islamique. Le jihadiste français Sabri Essid, présumé mort en Syrie, y est jugé par défaut pour génocide et crimes contre l’humanité. Trois survivantes yazidies se sont constituées parties civiles.

Un procès historique. Pour la première fois, la justice française se penche sur les crimes commis contre les Yazidis sous l’État islamique. À partir de lundi, la cour d’assises de Paris examine pendant cinq jours le dossier de Sabri Essid, figure du jihadisme français partie rejoindre l’organisation en Syrie en 2014.

Né à Toulouse en 1984, l’homme est poursuivi pour génocide, crimes contre l’humanité et complicité de ces crimes pour des faits commis entre 2014 et 2016. Présumé tué en 2018, il est néanmoins considéré juridiquement comme en fuite, car il n'existe aucune preuve formelle permettant d'attester avec certitude son décès. Il sera donc jugé par défaut, par une formation composée uniquement de magistrats professionnels. Ce sont trois femmes yazidies qui ont engagé la procédure et deux d’entre elles viendront témoigner à l’audience.

Une politique d’asservissement des Yazidies

Les investigations attribuent à Sabri Essid un rôle direct dans la mise en œuvre de la politique d’esclavage imposée par l’État islamique à cette minorité religieuse kurdophone. Les juges d’instruction lui reprochent d’avoir acheté plusieurs captives sur des marchés organisés par l’organisation jihadiste, puis de les avoir soumises à des viols répétés et à des mauvais traitements.

Les Yazidis ont été particulièrement visés lors de l’offensive lancée par l’État islamique le 3 août 2014 dans la région irakienne du Sinjar. Des milliers d’hommes ont été exécutés, tandis que femmes et enfants étaient capturés et déportés, notamment vers la Syrie, pour être réduits en esclavage.

Sabri Essid, proche des frères Clain et lié à l’entourage de Mohamed Merah, était déjà connu de la justice française pour terrorisme avant son départ en zone irako-syrienne. Sa femme, revenue en France et actuellement incarcérée, doit être entendue comme témoin au procès.

Ce dossier marque une étape judiciaire inédite en France, alors que plusieurs tribunaux européens ont déjà reconnu ces crimes comme un génocide, notamment en Allemagne, en Suède et en Belgique. Un autre procès lié à ces exactions est attendu à Paris. Il aura lieu en 2027.