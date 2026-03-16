Il vole la carte bancaire de son ami hospitalisé en soins intensifs et retire 1.000 euros

Pensant que son ami placé en soins intensifs à l'hôpital était proche de la mort, un homme a décidé de prendre sa carte bancaire pour lui voler 1.000 euros. Les faits se sont déroulés en décembre 2025 à Palma de Majorque (Espagne).

Avec des amis comme cela, pas besoin d'ennemis. En décembre dernier, un homme âgé a été admis en soins intensifs dans un état grave du côté de Palma de Majorque en Espagne. À sa sortie, l'homme a été mis au fait d'une incapacité de rembourser son prêt immobilier puisque son compte ne disposait pas des fonds suffisants.

Après avoir appelé sa banque pour des explications, l'homme a découvert que l'un de ses amis avait profité de son passage à l'hôpital pour lui prendre sa carte bancaire et aller retirer 1.000 euros en espèces. Le suspect a effectué un total de 10 retraits avec la carte bancaire de son ami.

Le jeune homme suspecté a été arrêté jeudi dernier par la police espagnole pour ce vol et est accusé de fraude, rapporte le média Ultima Hora. Les forces de l'ordre de Palma de Majorque ont remonté la piste de cet ami grâce aux déclarations de la victime. Avant de partir pour l'hôpital, la victime avait confié ses clés à cet ami pour qu'il puisse régulièrement vérifier que sa maison était dans un bon état. Une confiance accordée que le jeune homme a décidé de trahir en s'emparant de sa carte bancaire pour lui voler de l'argent.

«Son aide-soignant a rencontré le jeune homme, qui a avoué avoir pris l’argent car il pensait que le vieil homme allait mourir à l’hôpital. L’auteur présumé des faits a également expliqué avoir détourné l’argent pour rembourser diverses dettes», écrivent nos confrères d’El Periodico.