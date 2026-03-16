Île de la Réunion : la lave du Piton de la Fournaise atteint l'océan, une première depuis 2007 (vidéo)

Sur l'île de La Réunion, l'activité volcanique locale continue de gagner en amplitude, atteignant les côtes de l'«île intense». L'instant précis où la lave a atteint le littoral a été filmé et n'a pas tardé à faire le tour du monde, sur les réseaux sociaux.

Entre terre et mer. Sur l'île de La Réunion, les récentes éruptions du volcan local, le Piton de la Fournaise ont causé des effusions de magma qui ont atteint l'océan Indien. Les images de ce phénomène sont spectaculaires.

Ces coulées de lave impressionnantes, qui ont dévalé les 2.632 mètres de pente depuis lesquelles elles ont été projetées initialement, au cœur du cratère de ce volcan, n'avaient pas terminé leur course aussi loin depuis l'année 2007, soit il y a 19 ans.

After 19 years, this is the exact moment lava from Piton de la Fournaise on La Réunion finally met the Indian Ocean again.pic.twitter.com/UNPHTQzodT — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 16, 2026

La progression des coulées de lave n'étaient pas passées inaperçues ces derniers jours. Elles avaient déjà atteint le bitume de la RN2, une route nationale elle-même très proche du littoral, vendredi 13 mars. De nombreux observateurs attendaient ainsi le moment précis où les trainées oranges tomberaient dans l'immensité bleue qui entoure l'île de la Réunion. Un phénomène qui s'est produit dans la nuit de dimanche 15 au lundi 16 mars.

Piton de la Fournaise—one of Earth’s most active volcanoes—has erupted nonstop since Feb 13, 2026.



Lava just crossed RN2 after ~19 years... and now it’s hitting the ocean off Réunion Island! 🌋🌊🔥

Fire meets sea in epic style.



🎥 asap436asap pic.twitter.com/pnRRW07q2V — Dreams N Science (@dreamsNscience) March 16, 2026

Le piton de la Fournaise est l'un des volcans rouges les plus actifs du monde avec le Kīlauea d'Hawaï (Etats-Unis) et entre en éruption très fréquemment. En avril 2007, une éruption volcanique du piton de la Fournaise s'est notamment manifestée par une activité hawaïenne importante avec des fontaines de lave atteignant des hauteurs élevées ainsi que des coulées de lave véloces, comme cette année.

Cette année, le préfet de La Réunion a pour sa part souligné que «même si les séismes enregistrés restent de faible intensité, leur augmentation montre que l’activité se renforce sous le sommet et que le réservoir de magma peu profond se met progressivement sous pression. Cette situation nécessite donc d’intensifier la surveillance du volcan».