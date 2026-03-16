Menton : Louis Sarkozy et Sandra Paire fusionnent leurs listes et s'allient au second tour

Sandra Paire et Louis Sarkozy, têtes de deux des trois listes de droite qualifiées derrière le RN pour le second tour des municipales à Menton, ont annoncé ce lundi 16 mars une liste d'union.

Une liste commune qui change tout ? A Menton, où Sandra Paire (19,7% des voix au premier tour) et Louis Sarkozy (18%) faisaient partie des candidats les plus plébiscités derrière Alexandra Masson et ses 36,5%, l'union des deux candidats de droite pourrait rebattre les cartes.

Ces deux candidats se sont en effet mis d'accord sans obtenir le soutien de Florent Champion (15%), quatrième des voix lors de ce premier scrutin au sein de la ville située à la frontière italienne.

Louis Sarkozy premier adjoint de la ville ?

La liste commune s'articule donc derrière la candidature de Sandra Paire, ancienne adjointe de Jean-Claude Guibal, maire de 1989 à 2021. Le fils de l'ancien président français Nicolas Sarkozy (2007-2012) pourrait quant à lui devenir le premier adjoint de la ville en cas d'élection.

«Nous prenons nos responsabilités. Notre union est celle de la compétence et de la raison contre l'aventure idéologique. Nous appelons tous les Mentonnais qui refusent l'isolement de notre ville à nous rejoindre», ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

«Ce binôme complémentaire allie la maîtrise des dossiers à un regard neuf, garantissant une gestion à la fois expérimentée et audacieuse», a promis le communiqué.

Dimanche soir, Alexandra Masson avait fustigé à l'avance toute fusion de ce type : «Nous sommes le seul bloc cohérent. En face de moi, il ne peut y avoir que des mésalliances, des mariages contre nature».

Sandra Paire et Louis Sarkozy ont enterré la hache de guerre

Sandra Paire et Louis Sarkozy ne s'étaient en effet pas ménagés pendant la campagne. Très implantée localement, la première avait fustigé le manque d'humilité du fils de l'ancien président, débarqué l'an dernier des Etats-Unis.

«On a un influenceur à Menton», avait-elle déclaré, en raillant ses prises de position iconoclastes sur la suppression du code de la route ou la légalisation des drogues.

Lorsque Louis Sarkozy a été investi par LR, Sandra Paire s'est filmée découpant sa carte du parti. Et lui n'a pas manqué une occasion de rappeler qu'elle a été condamnée en appel en novembre à deux ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêts et pourrait donc être obligée de démissionner si la condamnation est validée en cassation.