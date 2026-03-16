Municipales 2026 : comment une ville qui n'a pas de maire est-elle gérée ?

Sans candidat, point de maire. C’est la situation dans laquelle vont se retrouver les 68 communes qui n’ont pas voté ce dimanche pour élire leur Conseil municipal faute de candidat. Une question se pose alors : comment sont gérées ces villes sans maire ?

Une ville sans maire ne le reste pas longtemps. Le premier tour des élections municipales a eu lieu ce dimanche 15 mars et la majorité des communes de France ont déjà élu leur maire. Cependant, dans les communes sans candidat, il n’y aura pas de Conseil municipal et donc pas d’édile. Alors comment ces dernières sont-elles gérées ?

Les lois françaises ont prévu cette éventualité d’absence de maire et de Conseil municipal afin de ne pas laisser une commune totalement dépourvue de gestion. Ainsi, l’article L.2121-35 du Code général des collectivités territoriales prévoit la constitution d’une délégation spéciale sous la tutelle de la préfecture.

Pour les communes de moins de 35.000 habitants, trois personnes forment la délégation spéciale. Elles sont sept pour les communes de plus de 35.000 habitants. Toutes sont désignées par le préfet dans un délai de huit jours suivant «la constatation de l’impossibilité de constituer le Conseil municipal».

La fusion de communes, une autre possibilité

Les membres de la délégation spéciale, qui ne sont pas forcément issus de la commune, ont pour mission de se charger des «actes de pure administration conservatoire et urgente [...] avec les ressources disponibles de l'exercice courant», précise le Code général des collectivités territoriales.

Toutefois, cette mission ne doit pas excéder trois mois. Délai au cours duquel une nouvelle élection doit être organisée. Si l’absence de liste est une nouvelle fois constatée, une autre délégation spéciale sera à nouveau formée.

Néanmoins, la commune ne peut pas perpétuellement rester dans cette situation qui est censée être spéciale et donc exceptionnelle. Une fusion de la commune sans maire avec une ville voisine peut être envisagée.

Toutefois, seules les communes limitrophes peuvent fusionner pour devenir une commune nouvelle. Ce qui permet à celle ne disposant pas de Conseil municipal d’avoir une maire et une instance exécutive.