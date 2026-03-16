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Municipales 2026 : dès le premier tour, le candidat LFI Bally Bagayoko remporte Saint-Denis, deuxième ville d'Ile-de-France

Le candidat LFI Bally Bagayoko a ravi au Parti socialiste, dimanche dès le premier tour, Saint-Denis. [JULIEN DE ROSA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le candidat LFI Bally Bagayoko s'est imposé dimanche au premier tour des municipales à Saint-Denis, deuxième ville d'Ile-de-France.

C'est une victoire qui pourrait faire date. Le candidat LFI Bally Bagayoko, allié au Parti communiste, a ravi au Parti socialiste, dimanche dès le premier tour, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), la deuxième plus grande ville d'Ile-de-France derrière Paris, avec environ 150.000 habitants.

Derrière lui figurent Mathieu Hanotin, qui a réuni près de 33% des voix, puis Elsa Marcel, la candidate de Révolution permanente (extrême gauche), qui a obtenu environ 7,1%. Également président de l'établissement public territorial Plaine Commune, Mathieu Hanotin avait, en 2020, mis fin à 75 ans de règne communiste à Saint-Denis et était devenu, ces dernières années, la bête noire de la gauche radicale du département.

Sur le même sujet Percée du RN et de LFI, maintien de la gauche dans les grandes villes, participation en berne... les enseignements du premier tour des élections municipales Lire

La bataille de Saint-Denis a été d'une rare violence, les entourages des deux candidats multipliant les polémiques et accusations.

Dimanche après-midi encore, jour du scrutin, la liste LFI-PCF a accusé Mathieu Hanotin d'utiliser «les moyens de la mairie» pour «perturber la sincérité du vote», ce qu'a nié l'entourage du maire qui a, de son côté, blâmé le camp adverse d'actions illégales, allant de l'«arrachage systématique» d'affiches sur les panneaux officiels à des «menaces de mort».

Ces dernières semaines, Mathieu Hanotin et son entourage se sont aussi publiquement inquiétés, selon eux, de voir des trafiquants de drogue faire campagne pour M. Bagayoko qui, en réaction, a porté plainte pour diffamation.

PolitiqueLFIMunicipales 2026

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