Municipales 2026 : des militants scandent «Nous sommes tous des enfants de Gaza» pour fêter la victoire de LFI à la mairie (vidéo)

Ce dimanche soir, le candidat insoumis Bally Bagayoko a remporté dès le premier tour des municipales la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Au cours de la soirée, toire, des slogans ont été scandés, dont un particulièrement remarqué.

Slogans pro-Gaza et antifascistes. Élu maire de la ville de Saint-Denis dès le premier tour des municipales ce dimanche avec 50,7% des suffrages, l’insoumis Bally Bagayoko a célébré sa victoire dans l’une des salles de la mairie.

A cette occasion, plusieurs dizaines de militants se sont déplacés pour fêter la victoire de leur candidat. Durant les scènes de liesse, ces derniers des chants antifascistes et pro-Gaza.

« Nous sommes tous les enfants de Gaza 🇵🇸 » En direct de la mairie de St-Denis ! pic.twitter.com/tQNw4oUJBq — Anasse Kazib (@AnasseKazib) March 16, 2026

Les images de la scène les montrent notamment scandant «Nous sommes tous des enfants de Gaza», à plusieurs reprises mais également «Siamo tutti antifascisti» (Nous sommes antifascistes).

Le maire PS sortant, Mathieu Hanotin, qui a obtenu 32,7% des voix exprimées, a été la cible de plusieurs cris tels que : «Tout le monde déteste Hanotin».

Secrétaire nationale des Républicains, Shannon Seban, a déploré l’ambiance de cette soirée dans un long message posté sur X.

« Nous sommes tous des enfants de Gaza ! » : voilà les premiers mots scandés par des habitants de Saint-Denis pour célébrer la victoire du candidat LFI à la mairie.



Saint-Denis, 2ème ville d’Île-de-France, cité des rois et berceau de l’art gothique, semble donc avoir pour… pic.twitter.com/wzMe4g26oB — Shannon Seban (@ShannonSeban) March 16, 2026

«Voilà les premiers mots scandés par des habitants de Saint-Denis pour célébrer la victoire du candidat LFI à la mairie. Saint-Denis, 2e ville d’Île-de-France, cité des rois et berceau de l’art gothique, semble donc avoir pour principale préoccupation la situation en Palestine», a-t-elle souligné.

Face au tumulte et à l'effervescence de la salle, Bally Bagayoko, a lui-même éprouvé des difficultés à prendre la parole dans le calme.