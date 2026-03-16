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Municipales 2026 : des militants scandent «Nous sommes tous des enfants de Gaza» pour fêter la victoire de LFI à la mairie (vidéo)

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche soir, le candidat insoumis Bally Bagayoko a remporté dès le premier tour des municipales la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Au cours de la soirée, toire, des slogans ont été scandés, dont un particulièrement remarqué.

Slogans pro-Gaza et antifascistes. Élu maire de la ville de Saint-Denis dès le premier tour des municipales ce dimanche avec 50,7% des suffrages, l’insoumis Bally Bagayoko a célébré sa victoire dans l’une des salles de la mairie.

A cette occasion, plusieurs dizaines de militants se sont déplacés pour fêter la victoire de leur candidat. Durant les scènes de liesse, ces derniers des chants antifascistes et pro-Gaza.

Les images de la scène les montrent notamment scandant «Nous sommes tous des enfants de Gaza», à plusieurs reprises mais également «Siamo tutti antifascisti» (Nous sommes antifascistes).

Le maire PS sortant, Mathieu Hanotin, qui a obtenu 32,7% des voix exprimées, a été la cible de plusieurs cris tels que : «Tout le monde déteste Hanotin».

Secrétaire nationale des Républicains, Shannon Seban, a déploré l’ambiance de cette soirée dans un long message posté sur X.

«Voilà les premiers mots scandés par des habitants de Saint-Denis pour célébrer la victoire du candidat LFI à la mairie. Saint-Denis, 2e ville d’Île-de-France, cité des rois et berceau de l’art gothique, semble donc avoir pour principale préoccupation la situation en Palestine», a-t-elle souligné.

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Face au tumulte et à l'effervescence de la salle, Bally Bagayoko, a lui-même éprouvé des difficultés à prendre la parole dans le calme. 

PolitiqueMunicipales 2026Saint-DenisGaza

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