Municipales 2026 : Emmanuel Grégoire en tête, la main tendue de Sophia Chikirou, l’appel de Rachida Dati… La bataille de Paris partie pour durer

Au regard des estimations du premier tour des élections municipales à Paris, l’avenir politique de la capitale reste flou. Si la gauche est largement en tête et pourrait faire front commun, la droite parisienne appelle massivement à l’union pour reprendre l'Hôtel de Ville.

La capitale toujours dans une situation indécise. Ce dimanche, soir du premier tour des élections municipales, les électeurs parisiens ont placé le candidat de la gauche unie, hors LFI, Emmanuel Grégoire en tête avec 37,98 % des voix. Le député de Paris devance largement la tête de liste des Républicains et du MoDem Rachida Dati, créditée de 25,46% des suffrages.

Loin derrière, l’insoumise Sophia Chikirou a contribué à la percée du mouvement de Jean-Luc Mélenchon lors de ces élections municipales, avec 11,72% des voix. Au centre-droit, la liste de Pierre-Yves Bournazel (Horizons-Renaissance) a atteint 11,34% des voix, alors que l’eurodéputée Sarah Knafo termine avec 10,40% des suffrages, lui permettant de se hisser au second tour.

Des estimations qui ont poussé ces candidats en position pour se maintenir, ou de fusionner, à établir leur stratégie pour l’emporter le 22 mars prochain. Bien que largement en tête ce dimanche, Emmanuel Grégoire a appelé son électorat à ne pas baisser la garde «face à la droite et l’extrême droite», en capacité «de l’emporter». «Dimanche prochain, ce sera un rendez-vous avec notre histoire. L’enjeu de dimanche prochain, c'est de permettre à Paris de rester vivable», a-t-il déclaré en réaction à son score.

Municipale à Paris : «La droite et l'extrême-droite peuvent gagner à Paris. Dimanche prochain sera un rendez-vous pour l'histoire», lance Emmanuel Grégoire, après les résultats du premier tour



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L’ultimatum de Sophia Chikirou

En tête au premier tour, Emmanuel Grégoire ne dispose pas d’une réserve de voix conséquente à gauche, hormis celle de La France insoumise. Pour autant, la candidate Sophia Chikirou n'a pas marqué son intention de se retirer en faveur du socialiste. La députée de Paris a appelé Emmanuel Grégoire à l’unité, afin «d’empêcher la droite de gagner Paris». «Il ne peut pas jouer avec l’avenir de Paris. S’il ne veut pas d’une telle convergence, je déposerai ma liste», a-t-elle averti.

🔴 Je tiens d'abord à remercier les électrices et les électeurs parisiens qui se sont déplacés en nombre. C'est une bonne chose pour la démocratie à Paris et cela montre leur compréhension des enjeux de cette élection.



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Une proposition qui pourrait ne pas être acceptée par Emmanuel Grégoire, qui n’a cessé, lors de la campagne, de rejeter une alliance avec LFI au second tour. Cette fin de non-recevoir pourrait être accentuée par la prise de parole d’Olivier Faure. Ce dimanche, le Premier secrétaire du Parti socialiste a refusé le moindre «accord national entre le PS et LFI».

Rachida Dati appelle au rassemblement

Distancée, Rachida Dati a appelé les électeurs de droite à l’unité face à la gauche parisienne. Réélue à la mairie du 7e arrondissement dès le premier tour, l’ancienne ministre de la Culture a déploré une «division» qui a fragilisé «le camp de l’alternance et du changement».

«La victoire est possible, elle a une exigence, c'est le rassemblement et la mobilisation. J’appelle tous ceux qui ne veulent plus de cette gauche sectaire et à bout de souffle à se rassembler», a-t-elle déclaré.

Municipale à Paris : «La division nous affaiblit. Ce soir, une nouvelle élection commence», lance Rachida Dati, après les résultats du premier tour



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13 points derrière Emmanuel Grégoire, Rachida Dati compterait ainsi sur les voix des électeurs de Sarah Knafo et de Pierre-Yves Bournazel. A cette heure, les deux candidats n’ont pas encore dévoilé leur stratégie.

Toujours dans le flou quant à sa présence au second tour, la députée européenne Reconquête s’est dite consciente que les voix de sa famille politique «pouvaient faire gagner la droite». Dans l’attente d’un résultat définitif, Sarah Knafo a indiqué qu’elle affinerait son choix ce lundi.

Municipales 2026 à Paris : «Nos voix peuvent faire gagner la droite. Je garde le cap, je veux la victoire contre la gauche», clame Sarah Knafo



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De son côté, Pierre-Yves Bournazel s’est contenté d’un tweet, à défaut d’une prise de parole, laissant entendre qu’il pourrait se maintenir au second tour. «À partir de ce soir, c'est une autre campagne qui commence. Je vais me battre pour vous. Rien n'est joué», a clamé l’élu du 18e arrondissement.

Du fond du cœur, un immense MERCI aux Parisiennes et aux Parisiens pour leur confiance ! 🙏



Ensemble, nous portons avec combativité et sincérité un projet clair d'alternance pour Paris.



Aujourd'hui, les Parisiens ont fait le choix courageux de voter avec leur cœur et pour des… pic.twitter.com/a1XBpqSt5a — PierreYves Bournazel (@pybournazel) March 15, 2026

Tout au long de sa campagne, le proche d’Edouard Philippe a vanté son «indépendance d’esprit», rejetant toute moindre alliance avec Rachida Dati et Sarah Knafo. Un maintien au second tour qui pourrait, comme Sophia Chikirou à gauche, freiner la droite dans sa volonté de remporter Paris.