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Municipales 2026 : à Grenoble, le candidat LR Alain Carignon au coude à coude avec Laurence Ruffin de l'Union de la gauche au premier tour

Le candidat LR Alain Carignon pourrait ravir la mairie de Grenoble à la gauche. [Maxime GRUSS / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Selon les dernières estimations à minuit, le candidat LR Alain Carignon arriverait en tête au premier tour des municipales à Grenoble avec 27% des voix, après 52% des bulletins dépouillés. Il est suivi de très près par Laurence Ruffin candidate de l'Union de la gauche (26,53%).

La bataille pour la mairie de Grenoble s'annonce serrée. Selon les estimations les plus récentes, alors que 52% des bulletins ont été dépouillés autour de minuit, le candidat LR Alain Carignon prendrait la tête du premier tour des élections municipales à Grenoble avec 27% des suffrages. Il serait talonné par Laurence Ruffin, représentante de l’Union de la gauche, qui obtiendrait 26,53%.

En troisième position, le candidat de la France insoumise Allan Buron atteint 14,65%. Romain Gentil (divers gauche) et Hervé Gerbi (divers centre) arrivent derrière et s'approchent de la barre des 10% à l'heure actuelle.

Un bastion de gauche depuis 1995

Dans la ville iséroise, l'ancien maire écologiste Éric Piolle a décidé de ne pas se représenter après deux mandats et douze années à la tête de la ville. 

Lors de ces élections municipales, l'horizon politique reste flou. La gauche, pour qui cette ville constitue un bastion depuis 1995, pourrait être bousculée par les candidats identifiés à droite, qui font de la question de la sécurité leur cheval de bataille. 

Sur le même sujet Municipales 2026 : retrouvez tous les résultats du premier tour, ville par ville Lire

De son côté, la gauche semble partir unifiée autour de la candidature de Laurence Ruffin. Seuls La France insoumise et Place publique ont décidé de faire sécession en présentant chacun leur candidat. 

À droite, Alain Carignon (Les Républicains) qui a dirigé la ville de 1983 à 1995, souhaite retrouver son fauteuil de maire. Après avoir basculé dans le giron des Verts lors des élections municipales de 2014, Grenoble pourrait à nouveau changer d'ère à l'issue de ce scrutin.

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