Municipales 2026 : «hypocrite», «honte», «déshonneur»... Plusieurs personnalités politiques dénoncent les alliances entre le PS et LFI

Face aux nouvelles alliances annoncées entre le PS et LFI, à l'approche du second tour des élections municipales, plusieurs personnalités ont dénoncé ce lundi 16 mars ces accords.

Une vague d'alliances qui ne passe pas. De nombreuses personnalités de droite sont montées au créneau pour dénoncer un «accord national» passé par la gauche avec les Insoumis, qui n'est pas sans constituer un «déshonneur» des socialistes et des Ecologistes, selon certaines voix.

Si dans des villes importantes et emblématiques pour le PS comme Paris et Marseille, les candidats de gauche ont écarté avec force tout accord de second tour avec les candidats mélenchonistes, en prenant le risque de faire basculer ces villes à droite ou à l'extrême droite, d'autres communes ont pris un parti bien différent.

A NAntes, Johanna Rolland s'associe à LFI pour affronter la droite

En effet, pour certains socialistes ne bénéficiant que d'une faible avance, c'est la voie d'un accord qui a été choisie. Peut-être le plus emblématique de tous a été conclu à Nantes, fief historique des socialistes, dirigé par la numéro deux du parti, Johanna Rolland.

Dans cette ville de Loire-Atlantique, les résultats du premier tour des municipales prévoyaient une triangulaire au second tour, mais la maire sortante a choisi de s’allier à LFI pour un duel contre la droite menée, elle, par Foulques Chombart de Lauwe.

Le PS s'associera aussi aux candidats LFI à Clermont-Ferrand, Brest, Limoges, et Toulouse. Dans la quatrième ville de France, il se placera dans le sillage du candidat LFI, François Piquemal, pour essayer de conquérir la mairie.

La promesse d'une absence d'«accord national» brisée ?

La direction du PS avait assuré avant le scrutin qu'il n'y aurait «pas d'accord national» avec LFI, après les «propos antisémites intolérables» de Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il avait ironisé sur la prononciation des patronymes juifs «Epstein» et «Glucksmann».

Interrogé sur France 2, le premier secrétaire du PS a maintenu cette position au niveau national et rappelé son «désaccord profond» avec le leader insoumis. Mais «je comprends parfaitement les choix» des candidats socialistes qui se sont alliés à LFI pour mettre en place localement des politiques de gauche, a-t-il ajouté.

«Il n'est pas question de laisser des villes à la droite ou à l'extrême droite», a aussi justifié le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, «s'il y a des clarifications politiques» de la part des candidats de La France insoumise.

Les socialistes sont également sous la pression des Ecologistes qui, de leur côté, ont ouvert largement la porte à des accords avec le mouvement mélenchoniste, comme à Lyon.

François Hollande et Raphaël Glucksmann furieux de cette alliance

De quoi énerver certains socialistes, partisans d'une ligne dure sans compromis avec LFI, comme celle de Raphaël Glucksmann. Le leader de Place publique, positionné sur une ligne opposée à Mélenchon, a réaffirmé que ses candidats se retireraient de toute liste qui conclurait une alliance avec LFI au deuxième tour.

L'ancien président de la République, François Hollande, partage cette approche, jugeant que lorsque LFI est en tête, «la meilleure des solutions, c'est soit le retrait, soit le maintien» sans accord.

De quoi fracturer le PS ? «Ceux que cela fracture, c'est ceux qui ne sont candidats nulle part», répond un cadre socialiste. «Quand il s'agit de savoir si oui ou non on file les clés de la ville à la droite, on est un peu plus souple sur les principes», justifie-t-il, prenant les exemples de Nantes et Brest.

Marine Le Pen fustige «la gauche la plus hypocrite de la terre»

François Hollande et Raphaël Glucksmann jouent avant tout «la carte de la présidentielle», en voulant apparaître comme les plus en opposition à Mélenchon «pour récupérer l'électorat de centre gauche», tance un proche d'Olivier Faure.

Pour lui, il ne s'agit pas de petits arrangements pour sauver des sièges. «Tout ne peut pas être vu à l'aune des intérêts personnels. Au deuxième tour on choisit la moins mauvaise solution. Je ne crois pas au discours de la pureté», relativise-t-il.

Après l'annonce de ces accords en série, les critiques n'ont pas tardé.

«Ni les saillies antisémites ni les appels à la violence politique et leurs justifications n'auront eu raison de la mission essentielle de la gauche la plus hypocrite de la terre : sauver leur mandats !», s'est indignée la leader du RN Marine Le Pen.

Quant à l'ex-Premier ministre et patron de Renaissance, Gabriel Attal, il a jugé que cette succession d'alliances correspondait de fait «à un accord national».

«L'antisémitisme dénoncé par le bureau du PS est donc inacceptable au plan national mais tout à fait fréquentable au plan local. Quelle bande de Tartuffes !», s'est indigné le président de LR, Bruno Retailleau.