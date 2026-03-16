Municipales 2026 : la maire écologiste de Strasbourg Jeanne Barseghian s’allie au candidat LFI Florian Kobryn pour le second tour

Arrivée troisième au premier tour des élections municipales à Strasbourg (Bas-Rhin), la maire écologiste Jeanne Barseghian a annoncé lundi qu'elle s'alliait au candidat LFI Florian Kobryn dans l'espoir de battre la socialiste Catherine Trautmann au deuxième tour.

Une alliance de gauche pour tenter de renverser le rapport de force. Arrivée troisième au premier tour des élections municipales à Strasbourg (Bas-Rhin), la maire écologiste Jeanne Barseghian a annoncé lundi qu'elle s'alliait à LFI dans l'espoir de battre la socialiste Catherine Trautmann, mais au prix du départ de ses colistiers de Place publique.

Avec cet accord, la capitale alsacienne, huitième ville de France, se dirige dimanche prochain vers une triangulaire à l'issue incertaine.

La maire sortante, qui a frôlé les 20% de voix au premier tour à la tête d'une liste associant notamment le PCF, le mouvement Debout! de François Ruffin, ou encore L'Après, qui regroupe des dissidents de LFI, compte sur l'apport des insoumis (12%) pour renverser une situation délicate. Elle a été nettement distancée par l'ancienne maire socialiste Catherine Trautmann (près de 26% des voix) et le candidat LR Jean-Philippe Vetter (24,2%).

Florian Kobryn en numéro 2 de la liste fusionnée

«Nous faisons le choix de la gauche rassemblée», car «nous mesurons le péril que notre ville puisse basculer aux forces réactionnaires et conservatrices», a annoncé Jeanne Barseghian lors d'un bref point presse devant son local de campagne, au côté de la tête de liste LFI, Florian Kobryn, qui sera numéro deux de la liste fusionnée.

Certaines thématiques portées par les insoumis pendant leur campagne du premier tour «se retrouvent dans cet accord», s'est félicité M. Kobryn, qui a cité la lutte contre le sans-abrisme des familles avec enfants, ou la gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans.

«Le second tour va être extrêmement serré. (...) C'était pour cela que nous souhaitions annoncer cette union ce soir, parce qu'il y a une dynamique à engager. Chaque voix va compter», a encore commenté le candidat LFI, pour qui l'accord vient «prolonger l'union qui était celle du Nouveau Front populaire, celle de la Nupes».

La liste fusionnée, a-t-il précisé, entend représenter un «bloc populaire» face à un «bloc de droite radicalisé, avec les voix de l'extrême droite qui viendront en relais», et «un bloc macroniste qui est incarné aujourd'hui par la candidature de Madame Trautmann».

SIX candidats de la liste écologiste se retirent

Les cinq candidats de Place publique, parti de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui figuraient sur la liste Barseghian du premier tour, se sont retirés, a précisé la maire sortante, ainsi qu'un candidat issu de Génération écologie.

«On ne peut pas combattre les adversaires de la démocratie en faisant alliance avec une force politique qui cultive la brutalité et l'antisémitisme», a justifié le candidat Didier Raas dans un communiqué.

Au total, 26 candidats issus de la liste Barseghian auront une place éligible en cas de victoire, et 16 issus de la liste Kobryn, selon les deux partenaires, qui ont fait état de «convergences nombreuses».

Des alliances à droite encore possibles

La candidate PS «joue sur la confusion, ni de droite ni de gauche», a abondé Jeanne Barseghian. Elle pourrait «faire des alliances à droite», notamment en se rapprochant du candidat centriste Pierre Jakubowicz, qui a obtenu 5% au premier tour, a-t-elle supposé. «Ça nous rappelle effectivement un positionnement politique macroniste», selon la maire sortante.

Interrogée lundi soir lors d'un point presse, Catherine Trautmann n'a pas dit clairement si sa liste au second tour serait identique à celle du premier tour. «C'est encore ouvert», a-t-elle simplement répondu.

Sans surprise, la candidate PS a vivement dénoncé l'accord noué entre Ecologistes et Insoumis, une «alliance dégradante» qui «rompt clairement avec les valeurs démocratiques strasbourgeoises» et «trahit la promesse d'une union de la gauche républicaine, démocrate et européenne», selon elle.

«Dans la panique», Jeanne Barseghian «passe une alliance avec LFI et Jean-Luc Mélenchon en leur confiant les clés de la mairie», a fustigé l'ancienne ministre de la Culture, qui tente à 75 ans de reconquérir le fauteuil de maire qu'elle avait déjà occupé de 1989 à 1997 puis en 2000-2001.

Autre voix critique : celle de la section alsacienne du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), qui s'est insurgée, avant même l'annonce de l'accord contre la «banalisation d'un mouvement politique qui a fait de l'antisémitisme une passion et de la violence verbale un moyen de communication». «A Strasbourg comme ailleurs, nous appelons à ne pas franchir cette ligne rouge et refuser toute alliance avec LFI», a insisté le CRIF Alsace.