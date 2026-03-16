Municipales 2026 : Lyon, Saint-Denis, Nîmes, Nantes... Les principales surprises de ce premier tour

Coude-à-coude inattendu, victoire par KO au premier round, percée historique... Le premier tour des élections municipales a donné lieu à plusieurs surprises.

Des résultats que les sondages d'intention de vote n'avaient pas présagé. A Lyon, Nîmes, Nantes ou encore Saint-Denis, le premier tour des élections municipales a réservé son lot de surprises. Voici les principales.

LYON : la gauche devant JEAN-MICHEL AULAS

Grand favori des sondages, l'ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas (36,78 %) est finalement arrivé légèrement derrière le maire écologiste Grégory Doucet (37,36 %) dimanche au premier tour des municipales à Lyon. L'Insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi passe la barre des 10% (10,41%) et a proposé un accord à Grégory Doucet, qui a pour le moment botté en touche.

NANTES : Foulques Chombart de Lauwe (LR) poursuit son ascension

Encore inconnu des Nantais il y a quelques mois, Foulques Chombart de Lauwe a noué une alliance inédite entre LR, le camp présidentiel, le Modem et Horizons, qui a donné espoir à la droite dans ce bastion socialiste depuis près de quatre décennies. Avec 33,77%, il talonne de près la sortante Johanna Rolland (35,24%), issue de l'union de la gauche hors LFI.

ST DENIS : lfi s'impose dès le premier tour

Une victoire qui marquera les esprits. La deuxième ville d'Île-de-France est devenue dimanche la plus grande contrôlée par La France Insoumise. La liste LFI-PCF, menée par Bally Bagayoko, s'est imposée avec 50,77% des voix dans ce bastion historique du communisme face au maire socialiste sortant, Mathieu Hanotin (33%). Saint-Denis, qui compte environ 150.000 habitants, était tenue par le PS depuis 2020.

NÎMES : le RN devant la gauche unie hors lfi

Le candidat du RN à Nîmes, le député européen Julien Sanchez, est arrivé dimanche en tête au premier tour des municipales en devançant de 163 voix le candidat de la gauche unie (hors LFI), tandis que la droite paie comme prévu ses divisions. «Je prédisais une énorme surprise. Elle est arrivée, grâce au courage, au caractère et à l'intelligence stratégique des Nîmois qui ne veulent pas des communistes», s'est-il félicité.

GRENOBLE : LR en tête

Alain Carignon a créé la surprise dimanche en arrivant en tête du premier tour des élections municipales à Grenoble, devançant légèrement la favorite Laurence Ruffin, à la tête d'un collectif de partis écologistes et de gauche. «La majorité sortante est désavouée par ce vote», s'est réjoui le candidat LR.

LILLE : LFI talonne le ps

A Lille, le parti de Jean-Luc Mélenchon a créé la surprise en talonnant le maire sortant PS. Arnaud Deslandes, 43 ans, qui a succédé il y a un an à Martine Aubry dont il était le dauphin, a obtenu 26,26% des suffrages, devant l'Insoumise Lahouaria Addouche (23,36%). Mère de famille de 43 ans, ancienne travailleuse sociale et actuellement ouvrière dans l'aéronautique, elle a distancé le candidat écologiste Stéphane Baly (17,75%) et la députée macroniste Violette Spillebout (11,14%).

CLERMONT-FERRAND : La droite fait forte impression dans un bastion socialiste

Le candidat LR Julien Bony a créé la surprise à Clermont-Ferrand en arrivant en tête lors du premier tour des élections municipales dimanche, dans ce bastion socialiste depuis la Libération. Selon les résultats définitifs transmis par la préfecture, Julien Bony a recueilli 33,95% des voix contre 29,99% à son adversaire, le maire sortant PS Olivier Bianchi, tandis que la députée LFI Marianne Maximi obtient 17,01% des suffrages.

LENS, CALAIS et BOULOGNE-sur-mer : le pari raté du RN

Très attendu dans le Pas-de-Calais, le RN l'emporte à Hénin-Beaumont, Bruay-la-Buissière, Drocourt, Harnes et Loison-sous-Lens. Le parti de Marine Le Pen n'a pas renoncé à l'emporter à Liévin. Certaines villes du bassin minier du Pas-de-Calais ont cependant résisté à la vague RN, à l'image de sa capitale symbolique, Lens. Marc de Fleurian à Calais et Antoine Golliot à Boulogne-sur-Mer ont tous deux été largement battus par les maires sortants, Natacha Bouchart (divers droite) et Frédéric Cuvillier (socialiste).

IVRY-SUR-SEINE : la percée du rn

Kevin Nader, candidat RN a récolté 11,04% des suffrages et effectue une percée historique à Ivry, ville dirigée par le PCF depuis 1925 et parmi les cinq plus grandes villes dirigées par les communistes ou apparentés - avec un peu plus de 64.500 habitants. Philippe Bouyssou, maire sortant, a obtenu 45,58% des voix lors du premier tour des élections municipales et pourrait affronter trois listes au second.