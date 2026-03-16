Municipales 2026 : à Nantes, la socialiste Johanna Rolland s’allie à LFI pour affronter la droite

Les résultats du premier tour des municipales à Nantes (Loire-Atlantique) prévoyaient une triangulaire au second tour, mais la maire sortante Johanna Rolland a choisi de s’allier à LFI pour un duel contre la droite menée, elle, par Foulques Chombart de Lauwe.

Une nouvelle alliance PS-LFI. En tête du premier tour mais menacée par le candidat de la droite et du centre, la maire sortante de Nantes (Loire-Atlantique), Johanna Rolland, a fait le choix de se rapprocher du candidat de la France insoumise, lui aussi qualifié pour le second tour.

Les débats auront été très houleux entre Johanna Rolland (PS) et William Aucant (LFI) mais les deux partis en sont venus à un accord. En effet, au cours de l’après-midi l’insoumis avait posé un ultimatum à la socialiste lui donnant jusqu’à 18h pour se positionner.

Toutefois, les deux candidats sont parvenus à «un accord technique». Le candidat insoumis a confirmé cette alliance devant les journalistes déclarant : «Il n'y aura qu'un seul bulletin de vote à choisir dimanche».

🤝 Accord conclu ! Pour battre la droite extrémisée et protéger #Nantes, les listes de William Aucant et Johanna Rolland fusionnent pour le second tour.

Un front antifasciste pour la justice sociale et l'écologie. Les 13 542 voix du 1er tour seront représentées ! ✊ #Nantes2026pic.twitter.com/1cnFqRk4rZ — 🔻✨La Nouvelle Nantes (@NouvelleNantes) March 16, 2026

«Accord conclu ! Pour battre la droite extrèmisée et protéger Nantes, les listes de William Aucant et Johanna Rolland fusionnent pour le second tour. Un front antifasciste pour la justice sociale et l'écologie», a-t-il également indiqué sur X.

Une nouvelle alliance du Parti socialiste et de la France insoumise qui fait grincer des dents.

Et maintenant Nantes ! Ville pourtant dirigée par la numéro 2 du Parti socialiste.

Ce ne sont pas des accords locaux, c’est un accord national. https://t.co/ORPIKpNcID — Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 16, 2026

L'ancien Premier ministre, Gabriel Attal a dénoncé sur X : «Et maintenant Nantes ! Ville pourtant dirigée par la numéro 2 du Parti socialiste. Ce ne sont pas des accords locaux, c’est un accord national.»

Pour rappel, Johanna Rolland était arrivée en tête du premier tour avec 35,24% mais suivie de très près par Foulques Chombart de Lauwe crédité à 33,77%. Conformément à la règle de 10%, William Aucant s’était qualifié avec 11,20% des suffrages.