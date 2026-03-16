Municipales 2026 : Paris, Marseille, Lyon... Quelles alliances pourraient être décidées durant cet entre-deux tours décisif ?

A l’issue des résultats de ce dimanche 15 mars, les partis politiques s’apprêtent désormais à affronter le second tour des élections municipales dimanche 22 mars prochain et pourraient, d’ici-là, affiner leur stratégie.

Entre fusion, maintien et retrait, quels choix vont-ils faire ? Après un premier tour des élections municipales marqué par le dynamisme du Rassemblement national (RN) et la percée de La France insoumise (LFI), les partis politiques s’apprêtent désormais à affiner leur stratégie pour aborder un second tour, dimanche 22 mars prochain, qui semble brûlant.

En effet, les résultats de ce dimanche soir ont placé les forces politiques devant certains dilemmes et, au regard des derniers scores obtenus notamment dans les grandes villes comme à Paris, à Lyon ou à Marseille, les incertitudes demeurent, d’autant plus que des triangulaires ou des quadrangulaires sont tout à fait envisageables, avec la présence systématique d’une liste RN ou LFI.

Par conséquent, et si les têtes de liste ayant obtenu plus de 10% des voix ce dimanche ont jusqu’à ce mardi 17 mars pour déposer leurs listes en préfecture, elles doivent toutefois décider de se maintenir, de fusionner ou bien de se désister. Les stratégies pourraient donc différer d’une ville à l’autre.

A Paris, le candidat du PS, Emmanuel Grégoire, a largement distancé l’ex-ministre de la Culture Rachida Dati d’au moins 10 points. Si le socialiste semble en mesure de remporter le scrutin dimanche prochain, le maintien de la candidate Insoumise Sophie Chikirou, qui a passé le cap des 10%, pourrait lui mettre des bâtons dans les roues. Celle-ci avait d’ailleurs menacé Emmanuel Grégoire de se maintenir si ce dernier refusait une fusion «pour faire un front antifasciste». «S'il ne veut pas d'une telle convergence pour barrer la route à la droite et à l'extrême droite au second tour, je le dis tout aussi clairement, je déposerai la liste du Nouveau Paris populaire demain soir», a-t-elle dit dimanche soir.

Ce lundi, Pierre Jouvet, secrétaire général du PS et député européen, a confirmé sur TF1 qu'Emmanuel Grégoire ne fera pas alliance avec Sophia Chikirou, appelant LFI à «prendre ses responsabilités».

Une «fusion technique» pour permettre aux candidats de la gauche de remporter le 2e tour ?

En face, le candidat Horizons Pierre-Yves Bournazel et la candidate Reconquête Sarah Knafo se sont, eux aussi, qualifiés pour le second tour. Ils doivent ainsi décider s’ils répondent à l’appel au «rassemblement» lancé par Rachida Dati, dans le but de «faire barrage à la gauche».

A Marseille, l’union de gauche est également mise sous pression, notamment avec la percée du RN et de son candidat Franck Allisio, au coude-à-coude avec le sortant Benoît Payan. Ce dernier a d’ailleurs affirmé qu’il n’était «pas question de faire la moindre tambouille avec qui que ce soit», et notamment avec Sébastien Delogu, également qualifié pour le second tour.

Même constat à Lyon où LFI a appelé à une «fusion technique» afin de permettre à l’écologiste sortant Grégory Doucet (37,36% des suffrages exprimés) de croire à une «remontada» face à l’ancien patron de l’Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas (36,78% des voix). Car en effet, la dernière candidate qualifiée au second tour est l’Insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi avec 10,41%.

D’autres villes suivent le même exemple. C’est le cas de Nantes où la maire sortante de la gauche (hors LFI), Johanna Rolland (35,24%), est au coude-à-coude avec le candidat de droite Foulques Chombart de Lauwe (33,77%), devant l’Insoumis William Aucant (11,20%).

A Toulouse, les négociations entre les listes LFI de François Piquemal (2e avec 27,5%) et du candidat PS-Ecologistes François Briançon (3e, 25%) ont commencé dimanche et devraient aboutir dans la matinée. C'est le maire sortant divers droite Jean-Luc Moudenc qui est arrivé nettement en tête, avec 37% des suffrages.