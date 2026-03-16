"Je comprends parfaitement les choix" des candidats socialistes ayant décidé de s'allier avec La France insoumise (LFI) en vue du second tour des élections municipales, a affirmé lundi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, sur France 2, alors que de tels accords sont conclus dans de nombreuses villes.

Le patron du PS a continué d'affirmer lors du 20h qu'il n'y avait pas d'accord "national" avec le parti mélenchoniste, mais il a refusé d'associer tous les candidats Insoumis à leur leader, Jean-Luc Mélenchon, dont il critique les prises de position. Il a par ailleurs affirmé qu'il demanderait la suspension de listes s'il découvrait que certains candidats insoumis étaient eux-mêmes "à l'origine de propos antisémites" ou "inqualifiables".