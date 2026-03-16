Municipales 2026 : quels sont les résultats définitifs du premier tour dans 24 des principales villes de France ?

Le premier tour des élections municipales a eu lieu ce dimanche. Si ce scrutin était local, ses enjeux n'ont jamais été aussi nationaux, à un an des présidentielles de 2027. Emmanuel Grégoire en tête à Paris, Benoît Payan au coude-à coude avec Franck Allisio à Marseille... Voici les résultats dans 24 des principales villes de France.

Les Français ont été appelés aux urnes, dans 34.875 communes, ce dimanche. Au lendemain du premier tour des élections municipales, les résultats se sont affinés. Pour ce scrutin, à l'ampleur nationale à un an des présidentielles de 2027, les principales villes françaises, dont Paris, Marseille et Lyon, sont particulièrement scrutées.

Candidats en tête, alliances entre les partis, le second tour se dessine déjà.

Paris

À Paris, Rachida Dati, a été battue par le candidat du Parti socialiste (PS), Emmanuel Grégoire. Celui-ci est arrivé en tête dans la capitale, avec 37,4% des voix, contre 25,5% pour l'ancienne ministre Les Républicains (LR), selon une enquête Ipsos bva CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.

Nous n’avons jamais été aussi proches de l’alternance à Paris. Chacun doit prendre ses responsabilités. J’y suis prête. J’ai parlé ce soir à @pybournazel pour lui proposer une liste d’union et l’emporter ensemble au second tour. Le temps est compté. — Rachida Dati ن (@datirachida) March 16, 2026

Sophia Chikirou (LFI) et Pierre-Yves Bournazel (Horizons) sont qualifiés pour le second tour, avec, respectivement, un score de 12,0% et 11,7%. Tout comme la candidate de Reconquête, Sarah Knafo, avec 10,40% des voix.

Place désormais aux négociations entre qualifiés en vue d'établir d'éventuelles alliances.

Marseille

La course est rude dans la cité phocéenne : le maire sortant de gauche, Benoît Payan (36,70%), et le candidat du Rassemblement national (RN), Franck Allisio (35,02%), se classent tous deux en tête du premier tour des municipales à Marseille.

Le scénario d'une quadrangulaire se précise, puisque Martine Vassal (LR) et Sébastien Delogu (LFI) sont également qualifiés pour le second tour, avec 12,41% et 11,94%.

Toulouse

Peu de suspense à Toulouse, le maire sortant divers droite, Jean-Luc Moudenc arrive en tête des suffrages, avec 37,23%, devant le candidat LFI François Piquemal, avec 27,56%.

Le candidat socialiste François Briançon cumule 24,99 % des voix. Julien Leonardelli (RN) n'a représenté que 5,38 % des voix.

Lyon

Le maire sortant Grégory Doucet (Les Écologistes) et son concurrent Jean-Michel Aulas, soutenu par la droite et les macronistes, sont au coude-à-coude : ils obtiennent respectivement le score de 37,36% et 36,78%.

La candidate LFI, Anaïs Belouassa-Cherifi, est aussi qualifiée pour le second tour, avec 10,41 % des voix.

Nice

À Nice, le candidat de l'Union des droites et du RN, Eric Ciotti, domine ce premier tour, avec 43,43% des voix. Il est talonné de près par le maire sortant Christian Estrosi (Horizons), avec un résultat de 30,92%.

La candidate socialiste Juliette Chesnel- Le Roux, est qualifiée pour le second tour, avec 11,93%.

Montpellier

Le maire sortant socialiste Michaël Delafosse arrive en tête de ce premier tour, avec 33,41%, loin devant la candidate LFI, Nathalie Oziol, avec 15,36% et l'homme d'affaires Mohed Altrad (DVD), avec 11,31%.

Nantes

À Nantes, un duo de tête se dessine : la maire sortante Johanna Rolland (PS), qui mène une liste d'union de la gauche hors-LFI, arrive en tête du premier tour, avec 35,24%, suivie de près par le candidat de la droite et du centre Foulques Chombart de Lauwe (LR), avec 33,77%.

Le candidat LFI, William Aucant, arrive en troisième place, avec un résultat de 11,20%, qui lui permet d'accéder au second tour.

Strasbourg

Une quadrangulaire se précise à Strasbourg pour le second tour. L'ancienne maire socialiste Catherine Trautmann est en tête du classement, avec 25,93% des suffrages. Derrière elle, le candidat LR Jean-Philippe Vetter obtient un score de 24,23% et Jeanne Barseghian (Eco-PCF), 19,72%.

Le candidat LFI Florian Kobryn est également qualifié pour le second tour, avec 12,03% des voix.

Bordeaux

Deux candidats sont au coude-à-coude : le maire écologiste sortant de Bordeaux, Pierre Hurmic, obtient le score de 27,68% et le député macroniste Thomas Cazenave le suit de près avec 25,58%.

Philippe Dessertine (DVC) pourra, s'il le souhaite, se maintenir au second tour, avec 20,20% des suffrages.

Lille

À Lille, le successeur de Martine Aubry à la mairie de Lille, Arnaud Deslandes (PS), est en tête, avec un résultat de 26,26%, suivi de près par la candidate LFI Lahouaria Addouche, avec 23,36% des suffrages.

Le candidat des Écologistes, Stéphane Baly, obtient 17,75% des suffrages, devant la députée Renaissance Violette Spillebout (11,14%) et le candidat RN Matthieu Valet (10,92%).

Toulon

La candidate du Rassemblement national, Laure Lavalette, domine largement ce premier tour, avec 42,05% des voix. Elle se positionne devant la maire sortante Josée Massi (divers droite), avec 29,54%.

Le sénateur LR Michel Bonnus, est également qualifié pour le second tour, avec 15,71%. En revanche, aucune liste de gauche n'a obtenu les 10% requis.

Le Havre

Le maire sortant et président du parti Horizons, Édouard Philippe, arrive en tête du premier tour au Havre, avec 43,76% des suffrages. Il devance le communiste Jean-Paul Lecocq et sa liste PCF-PS-les écologistes (33,25%).

Loin derrière, le candidat de l’UDR, Franck Keller, arrive en troisième position, avec 15,30% des voix.

Perpignan

À Perpignan, le scrutin ne fait aucun doute : le maire sortant RN, Louis Aliot a été réélu dès le premier tour, avec 50,61% des voix.

Il devance très largement Agnès Langevine, candidate Place publique investie par le PS qui obtient 15,94%, et Bruno Nougayrède (DVD-LR-RE-MoDem-Hor), réunissant 13,45%.

Tours

À Tours, le maire sortant Emmanuel Denis, encarté Les Écologistes et soutenu par le Parti socialiste, le Parti communiste et Place publique, est en tête du premier tour, avec 34,04% des voix, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Derrière lui, Christophe Bouchet (Divers droite) a recueilli 23,88% des suffrages exprimés.

Le candidat RN Aleksandar Nikolic, est qualifié pour le second tour avec 11,69% des suffrages. Tout comme la candidate LFI Marie Quinton, avec 11,46%.

Poitiers

À Poitiers, les résultats de ce premier tour sont serrés. La maire écologiste Léonore Moncond'huy arrive en tête, avec 26,41% des suffrages. Elle est talonnée de près par Anthony Brottier (23,90%), ancien macroniste classé au centre gauche.

Quatre autres candidats sont admis au second tour : l'insoumis allié aux communistes Bertrand Geay (14,05%), le candidat investi par le PS François Blanchard (11.48%), le candidat du RN et de l'UDR Charles Rangheard (10,53%) et la candidate Renaissance Lucile Parnaudeau (10,24%).

Pau

L'ancien Premier ministre François Bayrou est en tête du premier tour à Pau, dont il est le maire depuis 2014. Il remporte 33,83% des suffrages, contre 26,31% pour son principal adversaire, le socialiste Jérôme Marbot.

La candidate du Rassemblement national, Margaux Taillefer, est qualifiée pour le second tour, avec 16,26% des suffrages exprimés.

Bourges

À Bourges, Yann Galut (divers gauche) arrive en tête avec 47,97% des voix. Il est suivi de Philippe Mercier (Divers droite) avec 31,26% des suffrages et Ugo Iannuzzi (RN) avec 14,92%.

Orléans

Le maire sortant divers droite, Serge Grouard, est en tête des suffrages, avec 40,56% à l'issue de ce premier tour. Il affrontera une alliance des deux candidats de la gauche : Baptiste Chapuis (Union de la gauche) qualifié avec 16,23%, et Jean-Philippe Grand (Divers gauche) avec 13,03%.

Annecy

À l'issue du premier tour des élections municipales à Annecy, le député et ancien ministre de l'Économie Antoine Armand (Union du centre) est arrivé en tête avec 34,78% des suffrages. Il devance Alexandre Mulatier-Gachet (Union de la gauche), qui obtient 24,70% des voix, Jean-Luc Rigaut (Divers droite), avec 21,29%, et Guillaume Roit-Levêque (RN), avec 13,65% des suffrages.

Besançon

Le candidat de droite Ludovic Fagaut (Les Républicains) est en tête de ce premier tour à Besançon avec 40,13% des voix. Il devance Anne Vignot, la maire écologiste sortante qui obtient 33,37% des suffrages exprimés.

La candidate insoumise Séverine Véziès accède tout de même au second tour, avec 10,9% des voix.

Metz

Le maire sortant, François Grosdidier (divers droite) est en tête des suffrages, avec un score de 43,09%. Étienne Anstett (Rassemblement national) obtient 17%.

Du côté de la gauche, le socialiste Bertrand Mertz détient 13,4% des voix et la candidate LFI Charlotte Leduc (LFI), 10,4%. Ils accèdent ainsi au second tour.

Reims

À Reims, Arnaud Robinet, le maire sortant Horizons est arrivé en tête des suffrages au premier tour, avec un score de 43,79%. Il s'est qualifié pour le second tour face à la candidate du Rassemblement national, Anne-Sophie Frigout (21,03%) et au candidat de gauche, Éric Quénard (17,97%).

Roubaix

À Roubaix, le candidat LFI, David Guiraud, a récolté 46,64% des suffrages exprimés. Il devance Alexandre Garcin (Divers droite), qui arrive en deuxième position, avec 20,09%.

La liste de gauche unie conduite par Karim Amrouni arrive troisième avec 16,76%, devant la candidate RN Céline Sayah, qui récolte 11,82% des voix.

Le Mans

Enfin, au Mans, quatre candidats sont maintenus au second tour. Le maire socialiste sortant, Stéphane Le Foll, arrive en tête avec 43,59% des voix. Il est suivi par Marietta Karamanli (CES, PCF, Écologistes et divers gauche) avec 17,86%.

La candidate RN Victoria de Vigneral est à la troisième place avec 15,12% et le candidat de la droite et du centre, Olivier Sasso ferme la marche avec 14%.

Les électeurs des communes dans lesquelles un maire n'a pas été élu au premier tour, seront de nouveau appelés aux urnes ce dimanche 22 mars.