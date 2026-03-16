Municipales 2026 : quels sont les résultats des leaders du RN ?

Malgré des revers dans les grandes villes, le Rassemblement national (RN) a célébré le premier tour des municipales comme une «victoire». Le parti a enregistré des scores en progression et ses principaux candidats ont été élus ou qualifiés.

Louis Aliot à Perpignan (Pyrénées-Orientales)

Maire sortant, Louis Aliot a été réélu à Perpignan ce dimanche, dès le premier tour des élections municipales, avec 50,61% des suffrages exprimés. Après avoir enregistré le ralliement de l'ancien maire de droite Jean-Marc Pujol, il devance très largement Agnès Langevine, candidate Place Publique investie par le PS, qui obtient 15,94% des voix.

Bruno Nougayrède, candidat de la droite et des macronistes (du MoDem à LR), arrive en troisième position avec 13,45% des suffrages exprimés, devant Mickaël Idrac (LFI-Les Ecologistes) 9,60% et un troisième candidat de gauche, le socialiste dissident Mathias Blanc (8,94%).

A la tête de la ville depuis 2020, Louis Aliot a salué un «résultat historique». Visé par l'affaire des assistants parlementaires du FN (devenu RN), il pourrait toutefois devoir quitter son poste de maire dans quelques mois s'il est déclaré inéligible.

Laure Lavalette à Toulon (Var)

Ancienne porte-parole de Marine Le Pen, Laure Lavalette a pourtant présenté une candidature «sans étiquette» à Toulon. Elle reste membre du bureau national du parti et a obtenu 42,05% des voix au premier tour.

Laure Lavalette devance ainsi de plus de douze points la maire sortante, Josée Massi, classée «divers droite» par le ministère de l'Intérieur mais qui revendique une liste non partisane. Le sénateur LR Michel Bonnus, adoubé par l'ancien homme fort du Var, Hubert Falco, a obtenu 15,71% et a confirmé dans la foulée son retrait.

Il a affiché l'«objectif clair» d'«éviter la catastrophe que représenterait l'arrivée de l'extrême droite à Toulon». La gauche, qui ne s'est pas qualifiée pour le second tour, a tenu le même discours. Laure Lavalette va donc vraisemblablement faire face à un front républicain, face à deux listes de droite unies qui semblent avoir plus de réserves de voix que le RN.

Franck Allisio à Marseille (Bouches-du-Rhône)

La situation est particulièrement serrée à Marseille à l'issue de ce premier tour. Selon le baromètre OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce dimanche, le maire sortant de gauche Benoît Payan est arrivé en tête avec 36,70 % des voix, devançant légèrement le député RN Franck Allisio qui affiche 35,02 % des suffrages.

D'après ce même baromètre, la candidate de la droite et du centre Martine Vassal (LR-Renaissance-Horizons-UDI) et le député LFI Sébastien Delogu sont en position de se maintenir au second tour, avec respectivement 11,94 % et 12,41 % des voix.

Marseille se dirige donc vers une quadrangulaire et la question d'éventuelles alliances ou désistements est donc cruciale. Franck Allisio, lui-même issu des rangs de la droite et qui a quitté l'UMP pour le RN en 2015, a lancé un appel «à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais. Rejoignez-nous. Unissons-nous pour battre la gauche et l'extrême gauche.»

Benoît Payan a de son côté fermé la porte à toute alliance avec LFI, affirmant qu'il «n'est pas question de faire la moindre tambouille avec qui que ce soit».

Eric Ciotti à Nice (Alpes-Maritimes)

Théâtre d'un combat fratricide entre anciens piliers LR, la ville de Nice a vu Eric Ciotti (UDR), allié du RN, obtenir 43% des voix au premier tour des municipales. Son ancien mentor, le maire sortant Christian Estrosi (Horizons), pointe à 30,92%.

Juliette Chesnel-Le Roux (PS-PCF-écologistes) est qualifiée pour le second tour avec 11,93% des voix, mais pas Mireille Damiano (LFI-Viva), qui échoue à 8,95%.

Malgré ses appels à un barrage face à l'extrême droite dans la cinquième ville de France, Christian Estrosi, qui avait été réélu avec près de 60% des voix en 2020, ne devrait pas pouvoir compter sur un éventuel retrait de la gauche. Il faut donc s'attendre à une triangulaire niçoise.