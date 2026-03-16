Municipales 2026 : quels sont les résultats des principaux candidats de LFI ?

Jean-Luc Mélenchon s'est félicité dimanche d'une «percée historique» de La France insoumise (LFI) au premier tour des élections municipales. Le parti a remporté de nouvelles villes et pourrait en rafler d'autres ou jouer les arbitres au second tour, notamment là où se trouvent ses principaux candidats.

Bally Bagayoko à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

Il s'agit sans doute de la plus belle victoire de LFI ce dimanche : son candidat Bally Bagayoko, allié au Parti communiste, a ravi Saint-Denis au Parti socialiste dès le premier tour. LFI remporte ainsi la deuxième plus grande ville d'Ile-de-France derrière Paris. Avec environ 150.000 habitants, Saint-Denis devient la plus importante commune contrôlée par les Insoumis.

La liste LFI-PCF menée par Bally Bagayoko s'est imposée avec 50,77% des voix dans ce bastion historique du communisme face au maire socialiste sortant, Mathieu Hanotin (33%). Elsa Marcel, la candidate de Révolution permanente (extrême gauche), a obtenu environ 7,12%.

Sur LCI, le nouveau maire a réagi à sa victoire, estimant qu'elle «montre que le chemin de la rupture dans les villes populaires comme Saint-Denis et Pierrefitte (aujourd'hui partie intégrante de Saint-Denis, ndlr) est le chemin qu'il faut pour l'ensemble des territoires populaires».

Sophia Chikirou à Paris

Parmi les cinq listes qualifiées pour le second tour des municipales à Paris figure celle de Sophia Chikirou, candidate LFI. Avec 11,72% des suffrages, elle est arrivée en troisième position au premier tour, derrière Rachida Dati (LR et MoDem), donnée à 25,46%, et l'alliance PS-Les Egologistes-PCF d'Emmanuel Grégoire, en tête avec 37,98% des voix.

Les deux dernières qualifications concernent Pierre-Yves Bournazel (Horizons-Renaissance) avec 11,34%, et Sarah Knafo (Reconquête!) avec 10,40%.

En accord avec la stratégie nationale de la formation de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou a promis de se maintenir au second tour si Emmanuel Grégoire ne lui proposait pas une fusion «antifasciste». Or, le député PS a toujours écarté toute alliance avec LFI.

François Piquemal à Toulouse (Haute-Garonne)

A Toulouse, le maire sortant divers droite Jean-Luc Moudenc est arrivé nettement en tête au premier tour des municipales. Toutefois, les candidats LFI et PS-Ecologistes peuvent prétendre à la victoire au second tour en cas de fusion.

Jean-Luc Moudenc a totalisé 37,5% des suffrages, suivi par le candidat LFI François Piquemal (27,5%) et la liste PS-Ecologistes menée par François Briançon, qui a obtenu près de 25% des voix.

Les deux candidats de gauche ont déjà affirmé leur désir de rassemblement dans la perspective du second tour. Les négociations ont commencé dimanche et devraient aboutir ce lundi, dans la matinée. «Je crois que l'accord est possible parce que c'est le sens de l'histoire», a estimé François Piquemal auprès de l'AFP.

David Guiraud à Roubaix (Nord)

LFI est également arrivé en tête à Roubaix, où le député David Guiraud a frôlé la victoire dès le premier tour. Avec 46,6%, il devance nettement le maire sortant divers droite Alexandre Garcin (20,09%), le candidat divers gauche Karim Amrouni (16,76%) et la candidate du RN Céline Sayah (11,87%).

Alexandre Garcin a appelé à une alliance au second tour avec Karim Amrouni, ce que ce dernier a déjà exclu. De son côté, David Guiraud a assuré qu'il y avait «encore beaucoup de travail à faire» et a notamment affiché son intention d'aller «chercher encore les abstentionnistes». Lors du premier tour, le taux d'abstention a atteint 62,38% à Roubaix.

Si le candidat LFI transforme l'essai au second tour, Roubaix, ville populaire de près de 100.000 habitants, pourrait devenir l'une des plus grandes communes dirigées par La France insoumise.